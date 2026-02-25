La doar 13 ani fiica lui Kim Jong Un a devenit "șefa rachetelor nucleare" în Coreea de Nord: Are putere de decizie

Informațiile apărute în presa sud-coreeană și britanică arată că liderul nord-coreean i-a oferit fiicei sale, în vârstă de aproximativ 13 ani, un rol simbolic de conducere în zona sensibilă a programului de armament strategic. Funcția anunțată este cea de "director general pentru rachete", poziție care vine la pachet cu acces la rapoarte militare și cu implicare în decizii legate de programul nuclear al statului.

Potrivit datelor publicate de The Chosun Daily și The Sun, copilul a fost adus în centrul mecanismului decizional care ține de cele mai importante arme ale regimului. Deși pare greu de imaginat, sursele vorbesc despre un gest calculat, cu valoare de semnal politic în interiorul aparatului de stat.

Un mesaj pentru armată

Aparițiile publice ale fetei alături de tatăl ei nu mai sunt de mult o întâmplare. A fost prezentă la teste balistice, la lansări cu încărcătură nucleară și la ceremonii atent regizate. Aceste imagini au alimentat ideea că regimul o pregătește pentru un rol mai mare. Pentru specialiștii sud-coreeni, implicarea ei în zona rachetelor nucleare transmite un semnal către armată: linia de comandă rămâne în familie, iar loialitatea trebuie să meargă către dinastie.

Inițial, fata a fost cunoscută publicului sub numele de "Kim Ju-ae". Recent, numele ar fi fost schimbat în "Kim Ju-hae", un detaliu care, în logica internă a regimului, nu este deloc banal. Un astfel de gest a mai fost folosit în trecut ca semn de pregătire pentru succesiune. În paralel, se vorbește despre includerea ei oficială în cercul celor care primesc informări de la generali.

Deși poziția formală este ocupată de Jang Chang-ha, informațiile arată că fiica liderului primește rapoarte directe și poate influența decizii importante, inclusiv pe linie politică și militară. Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud le-ar fi transmis parlamentarilor de la Seul că fata se află "în etapa desemnării ca succesor" și că a început să își exprime opinii în legătură cu hotărâri majore.

Schimbarea numelui și semnalele de succesiune

Numele "Ju-ae" a ajuns în spațiul public în 2013, când Dennis Rodman, fost jucător NBA, a povestit despre vizita sa în Coreea de Nord. Confirmarea oficială a existenței fiicei a venit abia în noiembrie 2022, în momentul în care presa de stat a publicat imagini cu ea alături de tatăl său la lansarea rachetei intercontinentale Hwasong-17. Trecerea de la "Ju-ae" la "Ju-hae" este citită de analiști ca un semn de validare politică, într-un model care amintește de parcursul lui Kim Jong Un înainte de a prelua puterea.

O posibilă domnie mai dură

Analiștii din Coreea de Sud avertizează că ascensiunea fiicei lui Kim ar putea pregăti terenul pentru o conducere și mai rigidă. Dinastia Kim este cunoscută pentru modul brutal în care a tratat opozanții, dar și pentru epurările din interiorul familiei. Execuția lui Jang Song-thaek, unchiul liderului, în 2013, rămâne un exemplu care arată cât de departe poate merge regimul pentru a-și securiza puterea. În acest context, rolul tot mai vizibil al copilului ridică semne de întrebare despre viitorul stil de guvernare.

Totuși, succesiunea nu este bătută în cuie. Dinamica internă din jurul lui Kim Jong Un, inclusiv influența surorii sale, Yo Jong, poate schimba calculele. Aparițiile publice ale lui Ju-hae par însă atent construite, iar sporturi precum echitația, schiul sau înotul sunt parte dintr-o pregătire tipică pentru elita conducătoare din Coreea de Nord.

Implicații regionale

Mișcarea are ecouri dincolo de granițele țării. Consolidarea programelor de rachete nucleare și escaladarea testelor balistice au crescut tensiunile cu Seulul și cu aliații săi. Relațiile dintre Phenian și Coreea de Sud s-au înrăutățit vizibil în ultimii ani, iar orice semn de continuitate dură la vârful regimului este privit cu îngrijorare în regiune.

