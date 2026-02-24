Spitalele scapă de reducerea de 10%, iar sistemul de sănătate evită o nouă criză

Așa cum am spus încă de la început, sistemul de sănătate are particularitățile lui. O reducere contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare și o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum.

Spitalele și ambulanțele, exceptate prin Ordonanță de Urgență

Astăzi, prin Ordonanță de Urgență adoptată de Guvernul României, spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%. Este o decizie care protejează stabilitatea sistemului și, implicit, siguranța pacienților.

Această măsură nu înseamnă renunțarea la reformă. Dimpotrivă. Criteriile de performanță rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare. Începând de săptămâna viitoare, vom avea întâlniri cu sindicatele, societățile profesionale și cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobare.

Alte structuri esențiale, protejate de măsurile de reducere

La nivelul Ministerul Sănătății, am decis ca institutele de medicină legală, centrele de transfuzie și Agenția Națională de Transplant să fie, de asemenea, exceptate de la acest calcul. Reorganizarea ministerului și măsurile de eficientizare deja aplicate în 2025 ne permit să ne încadrăm în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri esențiale.

Este un moment important.

Mulțumesc tuturor celor care au înțeles că sănătatea nu poate fi tratată strict contabil și au susținut argumentele noastre. Ceea ce am promis public s-a realizat prin dialog, echilibru și responsabilitate. Încrederea ne face bine.