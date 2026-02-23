Cum se răzbună Trump pe Curtea Supremă: Judecătorii sunt acuzați că ar face jocurile Chinei, fără Cei Trei Mari

Președintele Statelor Unite ale Americii a avertizat că o decizie similară împotriva ordinului său privind cetățenia prin naștere ar fi în beneficiul Chinei, scrie Fox News.

Curtea Supremă urmează să ia în considerare ordinul executiv al lui Trump care interzice cetățenia prin naștere în lunile următoare.

În semn de răzbunare, Donald Trump a scris, într-o postare de pe Truth Social, numele instituției cu litere mici.

„Curtea supremă (voi folosi litere mici pentru o perioadă, din cauza unei lipse totale de respect!) a Statelor Unite mi-a acordat accidental și fără să vrea, în calitate de președinte al Statelor Unite, mult mai multe puteri și forță decât aveam înainte de decizia lor ridicolă, stupidă și foarte controversată la nivel internațional”, a scris Trump.

„Curtea noastră supremă incompetentă a făcut o treabă excelentă pentru oamenii problemă și pentru asta ar trebui să le fie rușine (dar nu și celor Trei Mari!). În scurt timp, vor decide în favoarea Chinei și a altora, care fac o avere cu cetățenia prin drept de naștere, spunând că al 14-lea amendament NU a fost scris pentru a avea grijă de «copiii sclavilor», lucru dovedit de MOMENTUL EXACT al elaborării, depunerii și ratificării sale, care a coincis perfect cu SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI CIVIL”, a continuat Trump.

„Cât de mai mult bine poți să faci decât atât? Dar această Curte Supremă va găsi o cale să ajungă la o concluzie greșită, una care, din nou, îi va face fericiți și bogați pe chinezi și pe diverse alte națiuni. Să lăsăm Curtea noastră Supremă să continue să ia decizii atât de proaste și dăunătoare pentru viitorul țării noastre, eu am un lucru de făcut,” a adăugat el.

Trump a semnat ordinul său de cetățenie prin drept de naștere în prima sa zi de mandat, anul trecut. Ordinul urmărește să pună capăt dreptului de cetățenie prin naștere pentru aproape toate persoanele născute în SUA din părinți fără acte sau din părinți cu statut temporar legal în țară - o schimbare seismică despre care criticii spun că ar rupe un precedent juridic de aproximativ 150 de ani.

Ordinul lui Trump ar reinterpreta cel de-al 14-lea amendament, care prevede: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și supuse jurisdicției acestora sunt cetățeni ai Statelor Unite și ai statului în care locuiesc”, o prevedere despre care oficialii administrației susțin că a fost interpretată greșit.