Vizită cu miză strategică: Premierul Indiei, Narendra Modi, va merge miercuri în Israel. Anunțul lui Benjamin Netanyahu

„El va pronunţa un discurs în Knesset şi sunt convins că toţi veţi fi prezenţi", a spus Benjamin Netanyahu în deschiderea Consiliului de miniştri săptămânal, transmite AFP.

Pe ce va fi axată cooperarea dintre Israel și India

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a salutat „strângerea" relaţiilor dintre cele două state, vorbind despre „viziunea" sa a unui parteneriat strategic care să fie axat pe „cooperarea economică (...) diplomatică şi în materie de securitate".

Premierul Indiei Narendra Modi a mai făcut o vizită în Israel în calitate de prim-ministru, în anul 2017, urmată de o vizită a lui Netanyahu în India în anul 2018, notează Agerpres.

