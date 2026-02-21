€ 5.0974
Data publicării: 20:28 21 Feb 2026

Mai multe ONG-uri vor sa blocheze un proiect de 600 de milioane de euro al unui ucrainean: "E o bombă ecologică"
Autor: Bogdan Bolojan

Mii de persoane au ieșit în stradă la Zagreb pentru a se opune construirii a 13 ferme avicole și a trei abatoare în centrul Croaţiei, proiect estimat la 600 de milioane de euro și calificat de manifestanți drept o „bombă ecologică. 

Apelul la protest a fost lansat de mai multe ONG-uri de mediu și pentru protecția animalelor, care cer blocarea investiției unui grup ucrainean. Locuitorii din regiunea Sisak se tem că proiectul ar putea avea efecte devastatoare asupra mediului și comunităților locale. Pe pancartele afișate se putea citi „620 de tone de pui sacrificaţi zilnic” sau „Vor să omoare 30.000 de animale pe oră”, în timp ce un banner negru purtat în fruntea marșului avertiza: „Nu bombei ecologice”.

Luka Oman, reprezentant al asociaţiei Prietenii animalelor, a spus că „mulți cetăţeni croaţi, dar şi autorităţile, au dreptul de a refuza proiectele nedorite. Peste 80% dintre locuitori se opun deja acestui mega-proiect, care riscă să afecteze întreaga regiune.”

Presiune uriașă pe proiect 

Protestatarii solicită revizuirea tuturor proiectelor investitorului, reevaluarea deciziilor deja aprobate și realizarea unui studiu de impact asupra mediului. Aproximativ 130 de organizații neguvernamentale au cerut recent guvernului să oprească proiectul, argumentând că dimensiunile fermelor propuse sunt „alarmante” și că efectele economice asupra comunităților locale ar fi minime, ducând inclusiv la închiderea a circa 250 de ferme.

Compania care derulează investiția, Premium Chicken Company, a declarat că respectă toate reglementările de mediu și că proiectul va contribui la revitalizarea regiunii Sisak, situată la 60 km sud-est de Zagreb. Reprezentanții companiei precizează că instalațiile nu vor depăși o capacitate anuală de 150.000 de tone de carne de pui, din care aproximativ 85% vor fi destinate exportului.

ong
avicola
croatia
