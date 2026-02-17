€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA
Data actualizării: 14:03 17 Feb 2026 | Data publicării: 12:29 17 Feb 2026

Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA
Autor: Dana Mihai

maia sandu FOTO: Agerpres

Întâlnirea dintre Maia Sandu și Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen, a avut loc la inițiativa SUA și va fi urmată de noi discuții bilaterale în domenii strategice.

Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen la sfârşitul săptămânii trecute a avut loc la iniţiativa SUA, a declarat luni seara ambasadorul R.Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuţii bilaterale importante în domenii strategice, relatează marţi IPN şi Radio Chişinău.

"A fost o întrevedere foarte importantă pentru că permite deschiderea unui nou capitol în relaţiile bilaterale. E o întrevedere importantă şi pentru că SUA joacă pentru Republica Moldova un rol important în domeniul securităţii", a subliniat Vlad Kulminski în cadrul unei emisiuni la postul local de televiziune TV8.

Discuții viitoare pe energie și economie

Totodată, diplomatul moldovean a afirmat că discuţia de la Munchen va genera o serie de întrevederi suplimentare, în special pe dimensiunile economică şi energetică, domenii esenţiale pentru Chişinău.

"Nu pot spune multe lucruri, dar imediat după această întrevedere vor urma şi alte întrevederi pe domeniul energetic şi domeniul economiei. Datorită acestei întrevederi multe lucruri pe aceste domenii vor avansa", a afirmat acesta.

Kulminski a indicat că întâlnirea de la Munchen a fost stabilită din timp şi a venit la iniţiativa părţii americane, ceea ce reflectă interesul strategic al SUA pentru stabilitatea Republicii Moldova.

Citește și: Maia Sandu s-a întâlnit cu Marco Rubio. Nicușor Dan, nu. Chirieac vede totuși o veste foarte bună pentru România

"A fost o întrevedere convenită în prealabil. Iniţiativa acestei întrevederi a venit din partea americanilor. Şi asta pentru că din punctul de vedere al SUA, Republica Moldova joacă un rol important în asigurarea securităţii regionale. E important ca în Republica Moldova să fie pace şi stabilitate şi asta este important, inclusiv, pentru pacea din Ucraina", a mai spus ambasadorul moldovean, citat de media de peste Prut. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maia sandu
marco rubio
sua
munchen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
BNR, anunț pentru românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânda de referință
Publicat acum 12 minute
Tort de cartofi cu legume, o rețetă perfectă pentru a hrăni întreaga familie
Publicat acum 17 minute
5 metode verificate prin care reduci facturile iarna, fără să stai în frig
Publicat acum 25 minute
Marile întrebări privind decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul Păcii. Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, analiza unei mișcări cu miză transatlantică
Publicat acum 42 minute
Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 4 ore si 41 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 5 ore si 47 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close