Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA

Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen la sfârşitul săptămânii trecute a avut loc la iniţiativa SUA, a declarat luni seara ambasadorul R.Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuţii bilaterale importante în domenii strategice, relatează marţi IPN şi Radio Chişinău.

"A fost o întrevedere foarte importantă pentru că permite deschiderea unui nou capitol în relaţiile bilaterale. E o întrevedere importantă şi pentru că SUA joacă pentru Republica Moldova un rol important în domeniul securităţii", a subliniat Vlad Kulminski în cadrul unei emisiuni la postul local de televiziune TV8.

Discuții viitoare pe energie și economie

Totodată, diplomatul moldovean a afirmat că discuţia de la Munchen va genera o serie de întrevederi suplimentare, în special pe dimensiunile economică şi energetică, domenii esenţiale pentru Chişinău.

"Nu pot spune multe lucruri, dar imediat după această întrevedere vor urma şi alte întrevederi pe domeniul energetic şi domeniul economiei. Datorită acestei întrevederi multe lucruri pe aceste domenii vor avansa", a afirmat acesta.

Kulminski a indicat că întâlnirea de la Munchen a fost stabilită din timp şi a venit la iniţiativa părţii americane, ceea ce reflectă interesul strategic al SUA pentru stabilitatea Republicii Moldova.

"A fost o întrevedere convenită în prealabil. Iniţiativa acestei întrevederi a venit din partea americanilor. Şi asta pentru că din punctul de vedere al SUA, Republica Moldova joacă un rol important în asigurarea securităţii regionale. E important ca în Republica Moldova să fie pace şi stabilitate şi asta este important, inclusiv, pentru pacea din Ucraina", a mai spus ambasadorul moldovean, citat de media de peste Prut.