Stiri

DCNews Stiri Nicușor Dan, anunțurile zilei privind participarea la Consiliul pentru Pace și agenda României
Data publicării: 13:44 17 Feb 2026

Nicușor Dan, anunțurile zilei privind participarea la Consiliul pentru Pace și agenda României
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan in belgia Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan, președintele României, a vorbit despre agenda pentru participarea la Consiliul pentru Pace, a cărui primă ședință va avea loc joi, 19 februarie 2026, la Washington.

În cadrul unui interviu la Radio România Actualități, care a avut loc marți, președintele Nicușor Dan a vorbit despre participarea României în calitate de „observator“ la prima ședință a Consiliului pentru Pace, care se va desfășura pe data de 19 februarie 2026 la Washington D.C., în Statele Unite ale Americii.

„Discuția privind Carta Consiliului pentru Pace și calitatea de membru va mai dura, pentru că această Cartă a fost deja semnată de țările care au devenit membre și acolo sunt prevederi în contradicție cu angajamentele internaționale luate de România. Spre exemplu, membrii Consiliului pentru Pace pot propune împreună să dispună sancțiuni, însă România are obligații față de Uniunea Europeană în ceea ce privește sancțiunile pe care le-ar putea dispune. Atunci, evident că nu putem semna încălcându-ne o obligație deja asumată. De aceea estimez că aceste discuții vor mai dura.

Pe de altă parte, acum are loc o primă întâlnire de lucru a acestei organizații, iar după ce am primit invitația, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcția în care această organizație vrea să meargă. După câteva zile de discuții cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii „observator“ și de aceea credem că e în interesul României să participăm“, a spus Nicușor Dan.

Întrebat ce presupune statutul de „observator“, Nicușor Dan a precizat că „asta înseamnă să ai un cuvânt de spus, să contribui la direcția în care merge această organizație“. El a adăugat că „deciziile Consiliului pentru Pace nu ne sunt opozabile și putem să nu susținem anumite decizii pe care membrii le iau“.

CITEȘTE ȘI                 -               De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac

Care va fi agenda primei reuniuni a Consiliului pentru Pace

Nicușor Dan a vorbit și despre agenda primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, exprimând în același timp interesele României pentru stabilizarea regiunii Orientului Mijlociu.

„La această primă întâlnire a Consiliului pentru Pace se va discuta exclusiv de Gaza. Totuși, chestiunile internaționale sunt toate într-o mai strânsă legătură și noi suntem interesați de un context internațional de pace în toate regiunile globului, suntem foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu SUA, care este un pilon de securitate pentru România, și participăm la această inițiativă care își propune în acest moment să stabilizeze Orientul Mijlociu, o zonă importantă în economia globală.

Noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte avem o rezoluție a ONU, care dă direcții pentru modul în care va arăta Gaza și regiunea în perioada următoare. Deci, mergem la o discuție care să vadă care sunt pașii următori în teren, fie că vorbim de umanitar, de forțele interioare de poliție, fie că vorbim de forțe internaționale de menținere a păcii“, a conchis președintele României.

nicusor dan
consiliul pentru pace
