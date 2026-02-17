Război în Capitală între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu: „Baronul fățarnic... ați eșuat lamentabil!”

Daniel Băluță i-a cerut într-un mesaj public lui Ciprian Ciucu fie să își dea demisia, fie să se apuce de treabă, catalogând prestația acestuia drept un „spectacol grotesc”. Motivul principal al disputei este situația Societății de Transport București (STB), despre care Băluță afirmă că a fost adusă în pragul „imploziei” chiar sub supravegherea actualei coaliții.

„Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei”, scrie acesta pe Facebook.

„Baronul fățarnic” și eșecul reformei STB

Daniel Băluță nu a menajat deloc cuvintele în mesajul său public, comparându-l pe Ciprian Ciucu cu un ofițer german care a luptat în armata rusă, faimos ca „baronul mincinos” pentru poveștile sale exagerate:

„Apel către baronul fățarnic. Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen!

Domnule Ciucu,

Cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani?

Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic?

Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu? Trăiți într-un film, într-o comedie neagră pe care o regizați execrabil, un film care nu are nici început, nici sfârșit.

Domnule Ciucu, în nici 3 luni de zile ați eșuat lamentabil!”.

Ultimatum pentru mandatul de primar: „Depuneți mandatul sau apucați-vă de treabă”

Tabloul descris de Daniel Băluță este unul sumbru: trafic sufocant, lipsa căldurii în locuințe și o administrație care pare mai preocupată de prezența pe rețelele sociale decât de soluții concrete.

„Domnule Ciucu, aveți două opțiuni: Fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă.

Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook.

Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră…



PS. În imagine “gogoașa de dreapta”…”, a încheiat Băluță.