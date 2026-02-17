€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Război în Capitală între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu: „Baronul fățarnic... ați eșuat lamentabil!”
Data actualizării: 12:45 17 Feb 2026 | Data publicării: 12:44 17 Feb 2026

Război în Capitală între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu: „Baronul fățarnic... ați eșuat lamentabil!”
Autor: Darius Mureșan

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Colaj foto: Facebook

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac fără precedent la adresa primarului Ciprian Ciucu, acuzându-l de ipocrizie și gestionare dezastruoasă a problemelor orașului.

Daniel Băluță i-a cerut într-un mesaj public lui Ciprian Ciucu fie să își dea demisia, fie să se apuce de treabă, catalogând prestația acestuia drept un „spectacol grotesc”. Motivul principal al disputei este situația Societății de Transport București (STB), despre care Băluță afirmă că a fost adusă în pragul „imploziei” chiar sub supravegherea actualei coaliții.

„Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei”, scrie acesta pe Facebook.

„Baronul fățarnic” și eșecul reformei STB

Daniel Băluță nu a menajat deloc cuvintele în mesajul său public, comparându-l pe Ciprian Ciucu cu un ofițer german care a luptat în armata rusă, faimos ca „baronul mincinos” pentru poveștile sale exagerate:

„Apel către baronul fățarnic. Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen!

Domnule Ciucu,

Cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani?

Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic?

Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu? Trăiți într-un film, într-o comedie neagră pe care o regizați execrabil, un film care nu are nici început, nici sfârșit.

Domnule Ciucu, în nici 3 luni de zile ați eșuat lamentabil!”.

Ultimatum pentru mandatul de primar: „Depuneți mandatul sau apucați-vă de treabă”

Tabloul descris de Daniel Băluță este unul sumbru: trafic sufocant, lipsa căldurii în locuințe și o administrație care pare mai preocupată de prezența pe rețelele sociale decât de soluții concrete.

„Domnule Ciucu, aveți două opțiuni: Fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă.

Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook.

Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră…

PS. În imagine “gogoașa de dreapta”…”, a încheiat Băluță. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
ciprian ciucu
apa calda bucuresti
stb
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
BNR, anunț pentru românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânda de referință
Publicat acum 13 minute
Tort de cartofi cu legume, o rețetă perfectă pentru a hrăni întreaga familie
Publicat acum 18 minute
5 metode verificate prin care reduci facturile iarna, fără să stai în frig
Publicat acum 26 minute
Marile întrebări privind decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul Păcii. Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, analiza unei mișcări cu miză transatlantică
Publicat acum 43 minute
Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 4 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 4 ore si 42 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 8 ore si 12 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 5 ore si 48 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close