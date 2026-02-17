Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici

#Reziștii sunt supărați că se promovează o agendă privind mineritul pentru companii extractive. Salvatorismul din Piața Victoriei, USR, #rezist, a intrat inevitabil în conflict cu realitatea dură a economiei, nu doar la nivel de discurs, ci și în practică.

Mircea Badea a comentat acest subiect.

„Cred că Nicușor Dan a decis să meargă în SUA pentru că românii sunt pro-americani, conform sondajelor, și chiar susțin, într-un procent mare, măsurile administrației Trump. Și cred că Nicușor Dan a simțit presiunea publică și a zis: „Hai totuși că mă duc”. Ce s-a întâmplat apoi? Declic acuză că suveranismul a ajuns la Cotroceni.

Pe vechi, Nicușor Dan era printre cei care salvau Roșia Montană, adică participa la acele ieșiri în stradă când se dădea cu PET-ul în asfalt. Eu țin minte pentru că am fost super înjurat atunci, deși nu am avut niciun fel de prestație publică privind Roșia Montană. Nu eram nici contra, nici împotriva. Dar tot am fost linșat.

Acum vine realitatea peste om și avem o problemă. Cum a zis JD Vance, there was „a new sheriff in town”, adică e un nou șerif în oraș. A venit Donald Trump și s-a ieșit din paradigma de mediu creată de președintele Obama, ceea ce înseamnă o provocare suplimentară pentru puterea economică a Europei, având în vedere că Europa este încremenită în Green Deal și România trebuie să facă față unei noi realități. ONG-urile care protejau mediului acum îi pun întrebări lui Nicușor Dan: „Mai ești cu mediul?” Sigur că da, dar s-au schimbat directivele internaționale. Rețeaua de ONG-uri Soros nu mai au susținerea administației SUA. Ce faci când ai „a new sheriff in town” și tu ești președintele României?”, a zis Mircea Badea.

Consilierul prezidențial Radu Burnete și-a pus în cap #reziștii

„Este bun articolul scris de Anca Murgoci pe DC News și spune așa: „Consilierul prezidențial Radu Burnete și-a pus în cap #reziștii. E acuzat că gândește suveranist, de tip Șoșoacă și Călin Georgescu. ideologia promovată ani la rând de USR: Fără hidrocentrale, opriți Roșia Montană etc. Doar că, mai devreme sau mai târziu, apare solicitarea reală a industriei: Criză, metale rare, resurse. Iar acestea nu se obțin pe TikTok sau Instagram. Salvatorismul USR intră inevitabil în conflict cu realitatea dură a economiei, nu doar la nivel de discurs, ci și în practică. Salvatorismul de tip ONG funcționează bine la nivel de discurs, imagine și finanțări. Industria, însă, funcționează pe bază de resurse reale. Iar când economia cere metale rare, ele nu pot fi livrate prin comunicate sau proteste, ci doar prin exploatare” - a zis Mircea Badea citind din articolul DC News pe care îl puteți vedea integral aici: https://www.dcnews.ro/consilierul-prezidential-radu-burnete-si-a-pus-in-cap-rezistii-e-acuzat-ca-gandeste-suveranist-de-tip-sosoaca-si-calin-georgescu_1035290.html