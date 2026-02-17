€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Mass-media Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici
Data publicării: 09:59 17 Feb 2026

Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici
Autor: Anca Murgoci

mircea-badea Mircea Badea

Declic acuză că suveranismul a ajuns la Cotroceni: „Nicușor, de ce parte a baricadei ești acum?”

#Reziștii sunt supărați că se promovează o agendă privind mineritul pentru companii extractive. Salvatorismul din Piața Victoriei, USR, #rezist, a intrat inevitabil în conflict cu realitatea dură a economiei, nu doar la nivel de discurs, ci și în practică. 

Mircea Badea a comentat acest subiect.

Cred că Nicușor Dan a decis să meargă în SUA pentru că românii sunt pro-americani, conform sondajelor, și chiar susțin, într-un procent mare, măsurile administrației Trump. Și cred că Nicușor Dan a simțit presiunea publică și a zis: „Hai totuși că mă duc”. Ce s-a întâmplat apoi? Declic acuză că suveranismul a ajuns la Cotroceni. 

Pe vechi, Nicușor Dan era printre cei care salvau Roșia Montană, adică participa la acele ieșiri în stradă când se dădea cu PET-ul în asfalt. Eu țin minte pentru că am fost super înjurat atunci, deși nu am avut niciun fel de prestație publică privind Roșia Montană. Nu eram nici contra, nici împotriva. Dar tot am fost linșat. 

Acum vine realitatea peste om și avem o problemă. Cum a zis JD Vance, there was „a new sheriff in town”, adică e un nou șerif în oraș. A venit Donald Trump și s-a ieșit din paradigma de mediu creată de președintele Obama, ceea ce înseamnă o provocare suplimentară pentru puterea economică a Europei, având în vedere că Europa este încremenită în Green Deal și România trebuie să facă față unei noi realități. ONG-urile care protejau mediului acum îi pun întrebări lui Nicușor Dan: „Mai ești cu mediul?” Sigur că da, dar s-au schimbat directivele internaționale. Rețeaua de ONG-uri Soros nu mai au susținerea administației SUA. Ce faci când ai  „a new sheriff in town” și tu ești președintele României?”, a zis Mircea Badea.

Consilierul prezidențial Radu Burnete și-a pus în cap #reziștii

„Este bun articolul scris de Anca Murgoci pe DC News și spune așa: „Consilierul prezidențial Radu Burnete și-a pus în cap #reziștii. E acuzat că gândește suveranist, de tip Șoșoacă și Călin Georgescu. ideologia promovată ani la rând de USR: Fără hidrocentrale, opriți Roșia Montană etc. Doar că, mai devreme sau mai târziu, apare solicitarea reală a industriei: Criză, metale rare, resurse. Iar acestea nu se obțin pe TikTok sau Instagram. Salvatorismul USR intră inevitabil în conflict cu realitatea dură a economiei, nu doar la nivel de discurs, ci și în practică. Salvatorismul de tip ONG funcționează bine la nivel de discurs, imagine și finanțări. Industria, însă, funcționează pe bază de resurse reale. Iar când economia cere metale rare, ele nu pot fi livrate prin comunicate sau proteste, ci doar prin exploatare” - a zis Mircea Badea citind din articolul DC News pe care îl puteți vedea integral aici: https://www.dcnews.ro/consilierul-prezidential-radu-burnete-si-a-pus-in-cap-rezistii-e-acuzat-ca-gandeste-suveranist-de-tip-sosoaca-si-calin-georgescu_1035290.html

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
mircea badea
minerare rare
usr
rezist
Declic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA
Publicat acum 16 minute
Criză de identitate fără precedent: Tot mai mulți evrei critică politicile Israelului, după izbucnirea războiului din Gaza
Publicat acum 44 minute
Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane
Publicat acum 53 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 2 ore si 37 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
Publicat acum 1 ora si 31 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close