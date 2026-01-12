€ 5.0896
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Data publicării: 21:55 12 Ian 2026

Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Autor: Ioana Dinu

maruta-protv_24127600 foto captură video Youtube

S-a terminat emisiunea „La Măruță”.

 

Potrivit PRO TV, după 18 ani, se încheie această colaborare. Dar câți bani câștiga Cătălin Măruță?

Potrivit informațiilor apărute în presă, Cătălin Măruță se număra printre prezentatorii bine plătiți ai PRO TV. Pentru emisiunea „La Măruță”, acesta ar fi încasat aproximativ 12.000 de euro lunar, sumă care reprezenta doar o parte din veniturile sale. Câștigurile îi erau completate de contractele de imagine pe care le avea, dar și de aparițiile în cadrul evenimentelor private, unde onorariul său ajungea la circa 2.000 de euro pentru o prezentare, conform Cancan.

Cătălin Măruță, reacție după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui


Cătălin Măruță a zis că își va dedica timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care își dorea să le dezvolte. 

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu.

Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

VEZI ȘI REACȚIA PRO TV - https://www.dcnews.ro/pro-tv-anunta-despartirea-de-la-maruta-prima-sa-reactie_1028600.html

catalin maruta
pro tv
salariu
