Data publicării:

La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Sanatate

La 12 ani, fiica actriței Tily Niculae a făcut AIT (Accident ischemic tranzitoriu). 

Este o formă mai ușoară, un fel de „mini-AVC”. Se produce prin blocaj de sânge la nivel cerebral, dar durează foarte puțin (simptomele dispar de obicei în mai puțin de 24 de ore, adesea chiar în câteva minute.

„A avut, la 12 ani, accident ischemic tranzitoriu. A veni trombul, a blocat artera, dar a plecat și de aceea nu a rămas cu sechele. Copilul a moștenit trombofilie și de la mine, dar și de la tatăl ei, doar că ea are predispoziție către tromboze venoase. Acesta a fost norocul ei şi motivul pentru care nu a rămas cu semi-pareză sau cu vreun handicap. Și-a revenit, dar ia medicamentație pe viață ”, a zis Tily Niculae la podcastul lui Cătălin Măruță. 

Inițial, fetița i-a zis că o doare capul, apoi, câteva zeci de minute mai târziu, i-a spus că nu mai vede cu un ochi, dar Tily Niculae a crezut că e de la oboseală. Spre finalul zilei, când era în cadă, i-a zis mamei sale că i s-a pus un cârcel. Când a vrut să o ridice, a căzut. După ce a căzut, piciorul i s-a întors, la fel și mâna. Apoi nu a mai vorbit.

Accident ischemic tranzitoriu pot face și copiii, din păcate. Smptomele seamănă cu cele ale adulților: Amorțeală, dificultăți de vorbire, paralizie pe o parte a corpului, vedere încețoșată. Se poate ajunge și la tromboză venoasă (formarea unui cheag de sânge într-o venă), iar aceasta poate fi uneori legată de AVC sau AIT, dar în mod indirect.

De asemenea, dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună medicul sau la salvare! S-ar putea să fi suferit un AVC ischemic. Ne-a spus mai multe dr. Băilă de la SANADOR.

Dr. Sorin Băilă, chirurg vascular la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit la DC Medical și DC News despre simptomatologia AVC-ului ischemic.

Un accident vascular cerebral (AVC) ischemic apare atunci când fluxul de sânge către o parte a creierului este întrerupt sau redus semnificativ, ducând la lipsa de oxigen și nutrienți necesari celulelor cerebrale. Această întrerupere poate avea loc din cauza mai multor factori, iar momentul în care se produce poate varia. 

„Este foarte important să vorbim despre calitatea plăcii de aterom, sunt anumite semne ecografice pentru plăcile instabile care se pot rupe și pot emboliza. În esență, accidentul vascular cerebral este un accident tromboembolic, sunt situații în cele două carotide interne pot fi ocluzionate și pacientul să fie complet asimptomatic" - spune doctorul. Însă atunci când există simptome iată cum se manifestă.

„Simptomele care, obligatoriu, sunt depistate și evaluate de medicul neurolog pot fi hemisferice sau oculare. Pentru că pot fi accidente ischemice tranzitorii, sunt deficite neurologice de minute, secunde și care practic sunt reversibile fără un ajutor medical și care pot fi și spontane - gen deficit motor pe un membru toracic, membru pelvin sau tulburări de vorbire cel mai frecvent, scurte pierderi de conștiență sau de relaționare cu mediul. Sau pot fi accidente ischemice tranzitorii - tulburări de vedere, de data aceasta, pe partea arterei afectate. Adică nu vezi cu un ochi pentru că are loc o embolie pe artera centrală a retinei.

Este tot un mecanism embolic, dar microembolul, în loc să meargă pe calea către creier și să astupe acolo o arteră care deservește un teritoriu al creierului care, văduvit de sânge, ripostează, de data aceasta se duce pe un alt ram care vascularizează ochiul. Funcția retinei se poate recupera, însă majoritatea pacienților pe care i-am operat au deja vederea afectată pe ochiul respectiv", a explicat dr. Sorin Băilă la DC News.

Vedeți mai multe aici:

Youtube video image

Despre tromboza venoasă, vă invităm să urmăriți un interviu cu Rodica Niculescu, medic primar Cardiologie cu compentențe în cardiologie invazivă și intervențională, de la Sanador:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
ParintiSiPitici.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul copilului din Timișoara: Micuțul înecat era visul unei familii după ani de încercări, iar o altă fetiță a fost găsită singură, în lacrimi, la poartă
02 sep 2025, 23:43
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Unu din trei turiști consultați pe Litoral are sindrom metabolic
18 aug 2025, 10:20
Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși
17 aug 2025, 22:12
Secretul comunităților tradiționale în lupta cu alergiile. Cum reușesc să le țină la distanță
17 aug 2025, 14:25
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
15 aug 2025, 17:39
Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci
15 aug 2025, 15:12
Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate
15 aug 2025, 14:17
Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate
14 aug 2025, 15:05
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
14 aug 2025, 16:03
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă
13 aug 2025, 14:35
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
12 aug 2025, 23:39
Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)
12 aug 2025, 17:54
Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”
12 aug 2025, 14:30
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
09 aug 2025, 22:09
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
09 aug 2025, 20:33
Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului
08 aug 2025, 12:51
Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni
07 aug 2025, 21:48
Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
Pacienții care nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere și vor putea merge direct la specialist. Anunțul Ministerului Sănătății
06 aug 2025, 22:02
Superfructul românesc care are puteri vindecătoare: Beneficiile coarnelor de pădure
06 aug 2025, 17:41
Cancerul pulmonar, simptomele bolii care a ucis un președinte
05 aug 2025, 21:42
Laptele de vacă revine în preferințele consumatorilor. Nutriționistul Mihaela Bilic: Gata cu zeama de plante! Nu e nevoie să reinventăm roata
05 aug 2025, 18:11
Transformare majoră în profilul cauzelor de deces între anii 1900 și 1997. De ce s-a ajuns aici
05 aug 2025, 09:44
Ai o umflătură pe buză? Cum deosebești un mucocel de herpes sau furuncul și ce greșeli să NU faci
05 aug 2025, 09:29
Șapte români au murit în iulie din cauza COVID-19. Virusul încă umblă în colectivitate: 1703 cazuri luna trecută
04 aug 2025, 17:56
CNAS: Cine rămâne asigurat fără contribuție și cine va plăti. Schimbări majore în sănătate: Milioane de români, vizați
01 aug 2025, 17:36
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
acum 5 minute
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
acum 8 minute
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
acum 9 minute
Alex Ardelean la „Generația Globală": lecții din Danemarca și UK pentru România
acum 34 de minute
PSD depune trei inițiative legislative: Ce scutiri sunt prevăzute pentru mame și veterani
acum 36 de minute
Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
acum 51 de minute
Dieta ta îți influențează visele? Iată ce spun cercetările noastre despre mâncare și coșmaruri
acum 1 ora 3 minute
Lasconi, către Nicușor Dan: Opriți-l pe Bolojan! Dacă nu veți face asta, sunteți o noptieră
Cele mai citite știri
pe 2 Septembrie 2025
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
pe 2 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
pe 2 Septembrie 2025
Mircea Badea, contrazis de Val Vâlcu
pe 2 Septembrie 2025
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
acum 3 ore 47 minute
Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel