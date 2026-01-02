Incendiul din Crans-Montana. A început identificarea victimelor, o sarcină grea pentru medicii legiști din Elveția

Anchetatorii au început, vineri, sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia, relatează Reuters.

Rămân, în continuare, multe persoane grav rănite

Arsurile suferite de mulţimea de petrecăreţi, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au fost atât de grave, încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor fi identificate toate victimele incendiului, care a făcut şi peste 100 de răniţi, mulţi dintre ei grav.

Părinţii tinerilor dispăruţi au lansat apeluri pentru a afla veşti despre cei dragi, în timp ce ambasadele străine se străduiau să vadă dacă cetăţenii lor se numără printre victimele uneia dintre cele mai grave tragedii care au lovit Elveţia modernă.

„Primul obiectiv este de a stabili identitatea tuturor cadavrelor”, a declarat primarul oraşului Crans-Montana, Nicolas Feraud, într-o conferinţă de presă joi seara. Acest lucru, a spus el, ar putea dura zile întregi.

Probele ADN și dentare, folosite pentru identificarea victimelor

Mathias Reynard, şeful guvernului cantonului Valais, a declarat că experţii folosesc probe dentare şi de ADN pentru această sarcină. „Toată această muncă trebuie făcută deoarece informaţiile sunt atât de teribile şi sensibile, încât nimic nu poate fi spus familiilor decât dacă suntem 100% siguri”, a precizat el.

Italia şi Franţa se numără printre ţările care au declarat că unii dintre cetăţenii lor sunt dispăruţi, iar ministrul italian de externe, Antonio Tajani, va vizita Crans-Montana vineri, a declarat ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado.

Australia a declarat, de asemenea, că unul dintre cetăţenii săi a fost rănit.

Autorităţile elveţiene au declarat că aproximativ 40 de persoane au fost ucise, dar Italia a estimat numărul morţilor la 47, pe baza informaţiilor de la autorităţile elveţiene.

Autorităţile au avertizat că identificarea victimelor sau stabilirea unui număr definitiv de morţi va dura mai mult timp, deoarece multe dintre cadavre au arsuri grave.

Cauza incendiului nu este clară. Autorităţile elveţiene au declarat că pare a fi un accident, şi nu un atac.

Primele relatări ale supraviețuitorilor

Unele relatări ale supravieţuitorilor şi imagini difuzate pe reţelele de socializare au sugerat că tavanul subsolului barului ar fi putut lua foc din cauza unor artificii sub formă de lumânări aniversare.

Locuitorii din Crans-Montana, care are distincţia de a fi nu doar o atracţie populară pentru schiori, ci şi pentru jucătorii de golf, au fost şocaţi de incendiu. Mulţi cunoşteau victimele, iar unii au spus că au fost norocoşi că nu au fost ei înşişi acolo.

Cinci zile de doliu în Elveția

Sute de oameni au stat în tăcere lângă locul tragediei, venind să-şi prezinte omagiile victimelor, joi seară. Elveţia a ordonat, de asemenea, ca drapelul naţional să fie arborat în bernă timp de cinci zile, în semn de doliu.

„Crezi că eşti în siguranţă aici, dar asta se poate întâmpla oriunde. Erau oameni ca noi”, a spus Piermarco Pani, un tânăr de 18 ani care, la fel ca mulţi alţii din oraş, cunoştea bine barul.

Zeci de oameni au lăsat flori sau au aprins lumânări pe un altar improvizat în capătul drumului care duce la barul pe care poliţia l-a închis. Unii au plâns, alţii s-au îmbrăţişat în linişte.

Omagii aduse în memoria victimelor incendiului din Crans-Montana, Elveția

În spatele cordonului, cadavrele unor victime zăceau încă în bar, a declarat poliţia, care s-a angajat să lucreze non-stop pentru a-i identifica pe toţi cei care au murit în flăcări.

Kean Sarbach, în vârstă de 17 ani, a declarat că a vorbit cu patru persoane care au scăpat din bar, unele cu arsuri, şi că acestea i-au spus că flăcările s-au răspândit foarte repede.

Elisa Sousa, în vârstă de 17 ani, a spus că trebuia să fie acolo, dar a ajuns să petreacă seara la o reuniune de familie. „Si, sincer, va trebui să-i mulţumesc mamei mele de o sută de ori pentru că nu m-a lăsat să plec", a spus ea la priveghiul pentru victime. „Pentru că Dumnezeu ştie unde aş fi acum”, a mai punctat ea, notează Agerpres.

