Tragedia de la Crans-Montana: România sare în ajutorul Elveției

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat, joi seară, după tragedia din staţiunea elveţiană Crans-Montana că România va ajuta Elveția.

Potrivit acestuia, țara noastră ar putea oferi, prin mecanismul de protecţie civilă la nivel european, sprijin pentru transportul medicalizat al pacienţilor arşi în barul Le Constellation din stațiunea de schi. Șeful DSU a spus că a vorbit deja cu Ilie Bolojan, iar premierul și-a dat acordul să ajutăm Elveția.

„Când se întâmplă un dezastru, noi ne sunăm pentru că ne cunoaștem și avem relații. Am discutat cu premierul nostru, care a dat undă „verde”, cu miniștrii de interne și ai apărării și se știa că o să propunem să ajutăm, dacă este nevoie. Inițial au spus că nu este nevoie, dar după o analiză mai atentă au hotărât să solicite ajutorul”, a declarat Raed Arafat pentru Euronews.

Cum va fi ajutată Elveția, după tragedia de la Crans-Montana

„S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat. La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană”, a mai spus Arafat.

Incendiul de la Colectiv, o lecție dureroasă

În contextul celor întâmplate în Elveția în noaptea de Revelion, Raed Arafat a amintit de tragedia de la Colectiv, produsă în anul 2015 în țara noastră.

„În perioada noastră, mecanismul de protecție civilă nu se ocupa de astfel de situații. Acum se ocupă! Sunt proceduri foarte bine făcute, după Colectiv! Am fost un caz care a declanșat anumite lucruri la acest mecanism, iar acum acest mecanism are niște proceduri pe care nu le-a avut atunci. Ei le-au activat, după ce inițial au spus că nu este nevoie. Au cerut echipe medicale de evaluare arși, exact cum a fost și la noi... noi am avut echipe care au venit din Belgia, Norvegia, din Marea Britanie și Germania.

Raed Arafat: Folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect

Ei au cerut și locuri, noi am primit locuri atunci din partea țărilor care au venit și au evaluat pacienții și au cerut transport. Noi am avut mijloacele noastre de transport și nu am avut nevoie de transport... Ei au cerut transport chiar dacă Elveția este foarte bine echipată, cu elicoptere și avioane. Au nevoie de un număr mare de persoane pe care să le transporte. Noi am cerut și acceptat ajutor, nu vreau să intru în alte detalii. Din păcate, trebuie să învețe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a mai spus Raed Arafat.

Reamintim că, în noaptea dintre ani, cel puţin 40 de oameni au murit, iar alţi 115 au fost răniţi, după ce un inecndiu puternic a izbucnit în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana.