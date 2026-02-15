Alertă hidrologică: Pericol de inundaţii pe râuri din 16 judeţe

În intervalul menţionat se instituie Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera, Cerna - afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort - bazin superior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru - amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu (judeţul Vrancea), Bârlad - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Vaslui, Iaşi, Galaţi, Bacău şi Vrancea).

Citiţi şi: Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită

Potrivit INHGA, atenţionarea a fost emisă având în vedere scurgerile importante pe versanţi, torenţii şi pâraiele, viiturile rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, şi creşterile de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie.