€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Alertă hidrologică: Pericol de inundaţii pe râuri din 16 judeţe
Data publicării: 13:28 15 Feb 2026

Alertă hidrologică: Pericol de inundaţii pe râuri din 16 judeţe
Autor: Mihai Ciobanu

whatsapp-image-2025-07-28-at-08-13-45_52733200

Hidrologii au emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00.

În intervalul menţionat se instituie Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera, Cerna - afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort - bazin superior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru - amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu (judeţul Vrancea), Bârlad - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Vaslui, Iaşi, Galaţi, Bacău şi Vrancea).

Citiţi şi: Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită

Potrivit INHGA, atenţionarea a fost emisă având în vedere scurgerile importante pe versanţi, torenţii şi pâraiele, viiturile rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, şi creşterile de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inundatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Ce urmărește Marco Rubio prin vizitele în Ungaria și Slovacia, unde se va întâlni cu Viktor Orban și Robert Fico
Publicat acum 52 minute
Accident grav în Prahova, provocat de un şofer băut care a fugit de la faţa locului
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Tragedie în Vrancea. Două persoane găsite decedate în locuinţă
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr, după conflictul cu conducerea clubului
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Reacția Rusiei, după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 14 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 7 ore si 8 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Suspect reținut în cazul morții lui Gheorghe Chindriş. Un tânăr de 26 de ani, ridicat de polițiști
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close