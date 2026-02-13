Merz îi îndeamnă pe germani să muncească mai mult: Concediul medical și munca part-time, criticate

Cancelarul Friedrich Merz a inițiat o luptă politică riscantă cu forța de muncă a Germaniei, care numără aproximativ 46 de milioane de locuitori, transmite POLITICO.

Mesajul său, pe scurt: Nu fiți atât de leneși.

Germanii nu lucrează suficiente ore și iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce împiedică creșterea economică, a susținut Merz în ultimele săptămâni.

Nu este cel mai oportun mesaj politic într-un an crucial pentru alegerile regionale, chiar și într-o țară care se mândrește cu hărnicia și muncă asiduă.

Apelul lui Merz ca oamenii să muncească mai mult vine în contextul în care încearcă să revigoreze economia Germaniei, aflată mult timp în stagnare, și promovează politici orientate spre piață pentru a stimula competitivitatea - parțial prin abordarea deficitului de forță de muncă calificată - pe plan intern și în întreaga UE. Dar vine și într-un moment sensibil din punct de vedere politic, înaintea unei serii de alegeri care sunt văzute ca teste importante ale stării de spirit a electoratului, propriul său partid conservator confruntându-se cu ascensiunea extremei drepte.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe cancelar să adopte un ton aproape mustrător față de germani pentru că nu muncesc mai mult și mai eficient.

„Productivitatea generală a economiei noastre naționale nu este suficient de mare”, a declarat Merz într-un discurs recent adresat grupurilor industriale din estul Germaniei, semnalând munca cu jumătate de normă ca fiind o problemă.

„Ca să o spunem și mai direct: echilibrul dintre viața profesională și cea personală și o săptămână de lucru de patru zile nu vor fi suficiente pentru a menține nivelul actual de prosperitate al țării noastre în viitor, motiv pentru care trebuie să muncim mai mult”, a spus acesta.

În timpul unei opriri în statul Baden-Württemberg, din sud-vestul țării, Merz a reiterat criticile și a condamnat numărul de zile de concediu medical pe care germanii le iau în medie - aproape trei săptămâni pe an, mult peste media UE.

„Este chiar așa? Este chiar necesar?”, a spus Merz cu pumnul încleștat.

„Putem vorbi despre cum putem crea stimulente mai bune pentru a încuraja oamenii să lucreze, în loc să ia concediu medical atunci când sunt bolnavi?”, a adăugat el.

„În această Republică Federală Germania, trebuie să obținem împreună o performanță economică mai mare decât cea pe care o obținem în prezent”, a mai spus Merz.

„Fără drept legal la un stil de viață part-time”

Germanii se situează aproape de coada clasamentului UE, în ceea ce privește numărul mediu de ore lucrate săptămânal, conform cifrelor recente furnizate de agenția de statistică a țării.

O parte importantă a motivului este că ponderea angajaților germani care aleg un loc de muncă part-time este la un nivel record. Conservatorii lui Merz au propus recent o măsură de creștere a numărului total de ore lucrate prin eliminarea „dreptului legal” la muncă part-time, cu excepția cazului în care un angajat are un motiv special, cum ar fi obligațiile de îngrijire a copiilor sau continuarea studiilor.

Propunerea - intitulată „Fără drept legal la un stil de viață part-time” - a înfuriat mulți germani care au perceput-o ca fiind moralizatoare. Multe femei germane, care lucrează part-time mult mai frecvent decât bărbații, s-au simțit deosebit de vizate.

Daunele politice aduse lui Merz și conservatorilor săi par substanțiale. Două treimi dintre germani se opun propunerii Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de a îngreuna munca cu jumătate de normă, potrivit sondajului de referință ARD-DeutschlandTrend din Germania.

Mai important pentru Merz este faptul că partidul său pierde puncte în problema principală: economia. Doar 31% dintre germanii chestionați au declarat că au încredere în conservatorii cancelarului pentru îmbunătățirea economiei. Această cifră este încă mai bună decât cea a altor partide, dar este cu 6 puncte procentuale mai mică decât anul trecut - egalând cel mai scăzut scor din istorie al conservatorilor la capitolul economie.

Așadar, nu a fost o surpriză, la începutul acestei luni, când partidul lui Merz a eliminat sintagma „stil de viață cu jumătate de normă” din propunerea privind creșterea orelor de lucru care urma să fie luată în considerare la o conferință a partidului CDU la sfârșitul lunii februarie.

