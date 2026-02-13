Moscova ar putea readopta dolarul american în tranzacțiile externe: Posibil semn pentru resetarea relațiilor și pacea în Ucraina

Un document intern ajuns în atenția presei occidentale sugerează o mișcare neașteptată la Kremlin. Rusia ar putea readopta dolarul american în tranzacțiile externe, iar gestul ar fi legat direct de un posibil acord cu Washingtonul privind războiul din Ucraina.

Potrivit Bloomberg, informație preluată și de The Moscow Times, un memorandum pregătit pentru oficialii de rang înalt de la Kremlin analizează revenirea la plățile în dolari ca parte a unui pachet mai larg de negocieri cu Statele Unite. În document, această opțiune este descrisă drept un „gest de bunăvoință” față de Donald Trump.

Dolarul, pus pe masa negocierilor pentru pacea în Ucraina

Sursele citate arată că liderii de la Moscova privesc reluarea plăților în moneda americană ca pe una dintre condițiile care ar putea facilita un acord de pace în Ucraina. Memorandumul ar include șapte posibile domenii de cooperare între Rusia și SUA.

Pe listă se regăsesc sectoare precum: combustibili fosili, exploatări offshore de petrol, investiții în producția de gaze naturale și dezvoltarea unor proiecte legate de minerale rare. Practic, discuția depășește sfera strict financiară. Este vorba despre o eventuală resetare economică amplă.

În acest context, Moscova ar putea readopta dolarul american în tranzacțiile externe nu doar ca soluție tehnică pentru decontări, ci ca semnal politic. Un semnal că liniile de comunicare cu Washingtonul pot fi cu adevărat redeschise.

O schimbare de ton la Kremlin

Decizia ar marca o ruptură clară față de discursul anterior al președintelui Vladimir Putin. În ultimii ani, liderul rus a criticat în repetate rânduri dominația dolarului în economia globală.

La o reuniune BRICS din 2023, Putin a descris drept „ireversibilă” renunțarea economiei mondiale la dolar, văzut drept un instrument al luptei politice prin care SUA „parazitează” economia mondială în detrimentul monedei sale naționale.

Cu câțiva ani înainte, în 2019, avertiza în termeni duri asupra efectelor politicilor americane: „Cu propriile mâini, au început să taie creanga pe care stăteau. Și în curând se vor prăbuși”, spunea Putin în anul 2019, citat de Bloomberg.

Prin urmare, o eventuală revenire la plățile în dolari ar însemna o schimbare abruptă de poziție. Mai ales că Moscova a încercat în trecut să convingă celelalte state din BRICS să caute alternative la moneda americană pentru plățile globale.

Implicații geopolitice

Dacă planul va fi pus în practică, impactul nu ar fi doar financiar. Jurnaliștii americani subliniază că un asemenea pas ar putea reprezenta o victorie importantă pentru Trump, în măsura în care ar contribui la slăbirea relației dintre Rusia și China.

Astfel, Moscova ar putea readopta dolarul american în tranzacțiile externe într-un moment în care miza depășește sfera monetară. Este vorba despre un posibil nou echilibru strategic, despre pacea în Ucraina și despre o eventuală resetare a relațiilor dintre cele două puteri.

Deocamdată, totul rămâne la nivel de analiză internă. Dar simplul fapt că dolarul revine în discuție la Kremlin spune mult despre dinamica negocierilor aflate în culise.

