Cum poate Europa să evite declinul economic. Soluția lui Merz
Data publicării: 21:42 11 Feb 2026

Cum poate Europa să evite declinul economic. Soluția lui Merz
Autor: Elena Aurel

friedrich-merz_92737000 Cancelarul german Friedrich Merz. FOTO: Agerpres

Friedrich Merz a spus ce trebuie să facă Europa pentru a evita declinul economic.

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că dacă Europa vrea să evite "declinul" economic ea trebuie să adopte "decizii puternice" şi în special să reducă drastic reglementările, potrivit AFP, citată Agerpres.

"După 25 de ani de declin progresiv în raport cu principalii noştri concurenţi, este timpul să luăm din nou decizii puternice", a declarat cancelarul german, în faţa unui grup de industriaşi reuniţi la Anvers, în Belgia.

"Doar o Europă puternică din punct de vedere economic poate fi suverană" şi "este momentul să se acţioneze rapid şi decisiv", a insistat el, în ajunul unui summit al Celor 27 dedicat competitivităţii UE.

"Trebuie să dereglementăm toate sectoarele", a adăugat şeful guvernului german, apreciind că "trebuie să revizuim întreaga legislaţie europeană", fără a ne mulţumi doar cu modificări "minore".

Secretarul american al Apărării nu va participa la reuniunea NATO de la Bruxelles

Cancelarul german susține 'Made with Europe', nu 'Made in Europe'

Cancelarul conservator a criticat, de asemenea, propunerea Franţei de a institui "preferinţa europeană", adică obligaţia pentru întreprinderile care beneficiază de fonduri publice de a se aproviziona cu componente fabricate în Europa.

Merz a explicat că o astfel de măsură ar trebui rezervată "doar sectoarelor strategice şi ca ultimă soluţie" şi să nu excludă ţările partenere ale UE, declarându-se susţinător mai degrabă al 'Made with Europe' decât al 'Made in Europe'. 

Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru

