€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Germania plănuiește investiții de 35 de miliarde de euro în programe militare spațiale
Data actualizării: 12:58 03 Feb 2026 | Data publicării: 12:50 03 Feb 2026

Germania plănuiește investiții de 35 de miliarde de euro în programe militare spațiale
Autor: Elena Aurel

Europa va supraveghea traficanții de droguri din spațiu folosind cei mai noi sateliți și drone Satelit. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @vecstock

Germania plănuiește investiții de 35 de miliarde de euro în programe militare spațiale, inclusiv sateliți spioni, avioane spațiale și lasere ofensive.

Germania are în vedere investiţii mergând de la sateliţi spioni şi avioane spaţiale până la lasere ofensive, în cadrul unui program de cheltuieli militare spaţiale de 35 miliarde de euro, destinat să contracareze în ameninţările în creştere pe orbită din partea Rusiei şi Chinei, a indicat şeful comandamentului spaţial german pentru Reuters, citată de Agerpres. 

Germania va construi o constelaţie militară criptată de peste 100 de sateliţi, cunoscută ca SATCOM Stage 4, în următorii patru ani, a declarat pentru Reuters Michael Traut, în marja unui eveniment premergător Salonului Aviatic din Singapore.

Reţeaua va fi construită pe modelul utilizat de Agenţia de Dezvoltare Spaţială a SUA, o unitate a Pentagonului care desfăşoară sateliţi pe orbita joasă a Pământului pentru comunicaţii şi urmărire de rachete.

Concernul Rheinmetall se află în discuţii cu producătorul german de sateliţi OHB pentru o participare comună la proiectul german de sateliţi militari, a relatat săptămâna trecută Reuters.

VEZI ȘI: Trump susține că republicanii ar trebui să „naţionalizeze” votarea în mai multe locuri

Europa vrea alternativă la Starlink

În acest timp, trei companii europene de top - Airbus, Thales şi Leonardo - încearcă să construiască o alternativă europeană de sateliţi de comunicaţii la Starlink a lui Elon Musk.

'(Trebuie să ne) îmbunătăţim postura de descurajare în spaţiu, pentru că spaţiul a devenit un domeniu operaţional sau chiar de luptă, şi suntem perfect conştienţi că sistemele noastre, capabilităţile noastre spaţiale trebuie protejate şi apărate', a afirmat Traut.

El a explicat că Germania va aloca fonduri pentru sateliţi de culegere de informaţii, senzori şi sisteme destinate să perturbe echipamente spaţiale adversare, precum lasere şi echipamente capabile să ţintească infrastructură de la sol.

El a spus că, pentru acest program, Germania va acorda prioritate furnizorilor interni şi europeni mici şi mari.

Traut a subliniat că Germania nu va desfăşura pe orbită arme distructive care ar putea genera resturi, dar a spus că există o serie de opţiuni non-cinetice de a perturba sateliţi ostili.

El s-a referit de asemenea la aşa-numiţii 'sateliţi-inspector', dispozitive spaţiale de mici dimensiuni capabile să manevreze în apropierea altor sateliţi, şi despre care Traut a spus că Rusia şi China i-a desfăşurat deja.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
starlink
europa
sateliti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 23 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 27 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 46 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 54 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 42 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 59 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close