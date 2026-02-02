€ 5.0959
Stiri

Cu cât se scumpesc gazele și de ce. Aprilie 2026 va fi prima lună cu facturi mai mari
Data actualizării: 09:24 02 Feb 2026 | Data publicării: 09:17 02 Feb 2026

Cu cât se scumpesc gazele și de ce. Aprilie 2026 va fi prima lună cu facturi mai mari
Autor: Dana Mihai

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Mai mulți furnizori de energie, printre care E.ON, Engie, PPC Energie, Premier Energy și Nova Power&Gas, au început să publice ofertele de preț valabile după 1 aprilie.

De ce se scumpesc gazele de la 1 aprilie 2026

Toate acestea pentru că schema de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la data de 1 aprilie 2026.

Citește și: Cât cresc facturile la gaze pentru luna ianuarie 2026 (AEI)

Până la data de 31 martie 2026, tariful este plafonat la 0,31 lei/kWh cu TVA pentru consumatorii casnici și la 0,37 lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici cu un consum anual de până la 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și alte categorii de clienți reglementați. Începând cu luna aprilie 2026, acest mecanism de protecție va fi eliminat integral.

Cu cât vor crește facturile la gaze 

După cum se poate observa, tarifele cresc de la 1 aprilie de la 0,29 lei/Kwh cât se percepe în prezent, la 0,32 – 0,41 lei/Kwh.

