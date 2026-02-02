Cu cât se scumpesc gazele și de ce. Aprilie 2026 va fi prima lună cu facturi mai mari

De ce se scumpesc gazele de la 1 aprilie 2026

Toate acestea pentru că schema de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la data de 1 aprilie 2026.

Până la data de 31 martie 2026, tariful este plafonat la 0,31 lei/kWh cu TVA pentru consumatorii casnici și la 0,37 lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici cu un consum anual de până la 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și alte categorii de clienți reglementați. Începând cu luna aprilie 2026, acest mecanism de protecție va fi eliminat integral.

Cu cât vor crește facturile la gaze

După cum se poate observa, tarifele cresc de la 1 aprilie de la 0,29 lei/Kwh cât se percepe în prezent, la 0,32 – 0,41 lei/Kwh.