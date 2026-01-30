Andrei Jitcă i-a pus la încercare pe jurații „Românii au talent” cu rime improvizate. Carmen Tănase: „I-am dat greu”

Artistul de 24 de ani i-a provocat pe jurați cu rime create pe loc, reușind să îi impresioneze prin rapiditatea gândirii și umorul său.

Testul care a scos la iveală spontaneitatea

Andrei Jitcă a acceptat fără ezitare provocările juraților și a improvizat versuri pe loc, pornind de la sugestii primite în timp real. Carmen Tănase a fost cea care l-a supus unui test dificil, însă rezultatul a depășit așteptările.

„I-am dat greu, dar copilul e deștept. Ești foarte bun, ești spontan, ai haz și mintea îți merge foarte bine”, a declarat actrița, vizibil surprinsă de prestația tânărului.

La rândul său, Bobonete a apreciat dimensiunea intelectuală a talentului său: „Cei care au avut urechile ciulite calumea, au sesizat că nu ai spus doar o serie de cuvinte care să rimeze, ci chiar făceai propoziții cu sens. Mi se pare că e și o inteligență aparte în creativitatea ta, pe lângă faptul că deții foarte bine flow-ul și poți să faci asta foarte șmecher”.

Cine este Andrei Jitcă

Originar din Bârlad, Andrei Jitcă este creator de conținut pe TikTok, unde a devenit cunoscut prin live-urile în care improvizează rime pe loc, inspirându-se din orice situație sau sugestie primită de la public. Același talent îl valorifică și în cadrul evenimentelor private, inclusiv la nunți, unde momentele sale de improvizație sunt tot mai căutate.

„Andrei, cel mai tare am apreciat că atunci când ți-ai creat zonele astea de fugă, n-ai apelat la șabloane. Aia îmi place cel mai mult”, a mai adăufat și Andi.

După ce Andrei și-a descoperit acest talent întâmplător la 16 ani, a lucrat constant pentru a-și perfecționa stilul, exersând zilnic pe cont propriu. Deși, la un moment dat, a avut un loc de muncă stabil ca șofer, Andrei a ales să renunțe la acel job pentru a se dedica complet pasiunii sale, pe care a transformat-o în principala sursă de venit.