Vrei să-ți duci produsul alimentar în retail și HoReCa? Premii de 45.000 de euro antreprenorilor din România și Moldova

Antreprenorii din România şi Republica Moldova care dezvoltă produse alimentare se pot înscrie, până pe 15 februarie, la un program de creştere a afacerii iar echipele de fondatori care vor fi acceptate vor beneficia de workshopuri cu lideri din industrie dar şi de premii în valoare totală de 45.000 euro, oferite în servicii de marketing.

F&B Business Accelerator, un program de creştere pentru afacerile care dezvoltă produse alimentare, se află la cea de-a 16-a ediţie.

Consumatorii aleg calitatea, nu doar prețul

"Produsele alimentare nu mai sunt evaluate doar prin gust sau preţ. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenţi la etichete, la originea ingredientelor şi la impactul asupra sănătăţii şi mediului. În prima jumătate a anului 2025, piaţa bunurilor de larg consum (FMCG) a înregistrat o creştere de 11%, potrivit YouGov Shopper România, jumătate din această creştere fiind atribuită creşterii volumelor, dar şi orientării consumatorilor către produse de calitate superioară", a explicat Robert Agarici, program director F&B Business Accelerator, într-un comunicat.

Potrivit acestuia, programul îi ajută pe antreprenori să-şi testeze ipotezele de business, să-şi valideze reţetele şi planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri şi operatori HoReCa relevanţi, să intre în contact cu investitori şi să câştige premii care îi vor ajuta să-şi scaleze rapid afacerea.

Trei etape de accelerare pentru fondatorii selectați

Echipele de fondatori care vor fi acceptate în program vor beneficia de un program rapid de accelerare format din trei părţi:

Acceleration (20-22 februarie, Bucureşti), care constă în trei zile de workshopuri, prezentări şi întâlniri de mentorat în cadrul cărora fondatorii vor lucra alături de lideri din industria alimentară, specialişti din retail, marketing, etichetă de produs, distribuitori şi nutriţionişti;

Consolidation (2-12 martie), un program de workshopuri online, de grup;

Validation (25-27 mai, Poiana Braşov), acces, cu toate costurile incluse, la F&B Innovation Camp, singurul bootcamp de inovare în industria alimentară din România.

Premii de 45.000 de euro în servicii de marketing

F&B Business Accelerator beneficiază de premii în valoare totală de 45.000 de euro, oferite în servicii de marketing. Marele premiu, în valoare de 15.000 de euro, constă într-o bursă completă de servicii de marketing integrate: de la strategie şi comunicare până la plan de producţie video, filmări, montaje, setup campanii şi optimizări.

F&B Business Accelerator este un proiect al Hospitality Culture Institute (HCI), platforma europeană de cercetare şi leadership care studiază modul în care cultura gastronomică, ospitalitatea şi serviciile modelează comportamentul uman şi valoarea economică. Alte proiecte importante ale HCI sunt F&B Innovation Camp, Romanian Hospitality Awards, National Food Service Research şi Intimate Roundtable Conversations.