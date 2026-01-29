€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, prilej pentru prezentarea activității pastoral-misionare
Data actualizării: 14:35 29 Ian 2026 | Data publicării: 14:35 29 Ian 2026

Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, prilej pentru prezentarea activității pastoral-misionare
Autor:  Flaviu Predescu

Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

La Roma a avut loc Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

O întâlnire mai puțin obișnuită pentru românii din afara granițelor și cu un număr impresionant de participanți a avut loc recent ( 27.01.2026) în apropierea Romei, în localitatea Castel Gandolfo, reședința unde se retrage în fiecare marți suveranul pontif Papa Leon. Este vorba despre Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. O imagine importantă a marii fotografii a diasporei deoarece în jurul Bisericii mulți români își mențin și cultivă sensul de comunitate și identitate. Au fost prezente și instituțiile românești, ambasadorii români cu reședința la Roma, de la Sfântul Scaun și cel din Republica Italiană, precum și ambasadorul Republicii Moldova.

Evenimentul a reprezentat un prilej pentru prezentarea activității pastoral-misionare, catehetice, culturale, sociale și administrative a Episcopiei, dar și pentru a puncta principalele repere ale activității și sprijinului reciproc din 2025. Unul dintre proiectele cele mai importante este construirea Casei Sfânta Anastasia care va găzdui o parte a însoțitorilor copiilor care sunt suferinzi și se tratează la spitalul Vaticanului, Bambino Gesu, considerat printre primele cele mai performante din Europa.

Bologan: „Biserica oferă sens vieții într-o lume haotică și plictisită”

În intervenția sa, ambasadorul României la Vatican, George Bologan, a apreciat rolul Bisericii, ”una dintre puținele instituții intergeneraționale, unde oamenii sunt cunoscuți pe nume, și singura care oferă ritm timpului (prin duminici și sărbători) și sens vieții într-o lume haotică și plictisită”.

Referindu-se la numeroasele conflicte la nivel mondial și la noul ciclu al istoriei, George Bologan a afirmat: “relele din afară sunt consecința răului lăuntric. Dezechilibrele de care suferă lumea sunt cauzate de dezechilibrele profunde care sunt înrădăcinate în inima omului. Pentru ca acest rău lăuntric să se vindece nu avem nevoie de cardiologi ci de duhovnici bine pregătiți. Dezastrul pe care îl produce răul și ura poate fi oprit dacă vom transforma inimile pietrificate de vanitate și mânie în inimi de mai empatice, de carne, cum ne îndeamnă profetul Ezechiel”.

Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Imagine de la Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Ambasadorul la Sfântul Scaun a subliniat importanța dialogului  ecumenic si beneficiile acestuia, printre care restaurarea respectului în lume. “Diviziunile dintre creștini, a subliniat Bologan, delegitimează Evanghelia, pe când dialogul și întâlnirile, în spiritul de la Niceea de anul trecut, aduc lumii o infuzie de speranță, optimism și credință” precizează surse de la Vatican.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roma
sfantul scaun
ambasador george bologan
vatican
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 19 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 22 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 23 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 54 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close