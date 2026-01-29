Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, prilej pentru prezentarea activității pastoral-misionare

O întâlnire mai puțin obișnuită pentru românii din afara granițelor și cu un număr impresionant de participanți a avut loc recent ( 27.01.2026) în apropierea Romei, în localitatea Castel Gandolfo, reședința unde se retrage în fiecare marți suveranul pontif Papa Leon. Este vorba despre Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. O imagine importantă a marii fotografii a diasporei deoarece în jurul Bisericii mulți români își mențin și cultivă sensul de comunitate și identitate. Au fost prezente și instituțiile românești, ambasadorii români cu reședința la Roma, de la Sfântul Scaun și cel din Republica Italiană, precum și ambasadorul Republicii Moldova.

Evenimentul a reprezentat un prilej pentru prezentarea activității pastoral-misionare, catehetice, culturale, sociale și administrative a Episcopiei, dar și pentru a puncta principalele repere ale activității și sprijinului reciproc din 2025. Unul dintre proiectele cele mai importante este construirea Casei Sfânta Anastasia care va găzdui o parte a însoțitorilor copiilor care sunt suferinzi și se tratează la spitalul Vaticanului, Bambino Gesu, considerat printre primele cele mai performante din Europa.

Bologan: „Biserica oferă sens vieții într-o lume haotică și plictisită”

În intervenția sa, ambasadorul României la Vatican, George Bologan, a apreciat rolul Bisericii, ”una dintre puținele instituții intergeneraționale, unde oamenii sunt cunoscuți pe nume, și singura care oferă ritm timpului (prin duminici și sărbători) și sens vieții într-o lume haotică și plictisită”.

Referindu-se la numeroasele conflicte la nivel mondial și la noul ciclu al istoriei, George Bologan a afirmat: “relele din afară sunt consecința răului lăuntric. Dezechilibrele de care suferă lumea sunt cauzate de dezechilibrele profunde care sunt înrădăcinate în inima omului. Pentru ca acest rău lăuntric să se vindece nu avem nevoie de cardiologi ci de duhovnici bine pregătiți. Dezastrul pe care îl produce răul și ura poate fi oprit dacă vom transforma inimile pietrificate de vanitate și mânie în inimi de mai empatice, de carne, cum ne îndeamnă profetul Ezechiel”.

Imagine de la Adunarea Eparhială și Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Ambasadorul la Sfântul Scaun a subliniat importanța dialogului ecumenic si beneficiile acestuia, printre care restaurarea respectului în lume. “Diviziunile dintre creștini, a subliniat Bologan, delegitimează Evanghelia, pe când dialogul și întâlnirile, în spiritul de la Niceea de anul trecut, aduc lumii o infuzie de speranță, optimism și credință” precizează surse de la Vatican.