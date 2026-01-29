Avocatul firmei care le-a închiriat maşina suporterilor de la PAOK demontează ipoteza defecțiunii "lane assist"

Avocatul firmei a afirmat că microbuzul respectiv nu avea funcţia "lane assist" sau sistemul asistență în bandă. Declarațiile vin în contextul în care unul dintre supravieţuitorii accidentului ar fi spus că funcţia "lane assist" ar fi blocat volanul mașinii, ca urmare a unei defecţiuni tehnice, notează CNN Grecia.

Microbuzul nu avea funcția "lane assist", susține avocatul firmei de unde au închiriat suporterii microbuzul

Avocatul companiei de închirieri auto din Edessa a susținut că eventuala mărturie cu privire la o problemă a sistemului lane assist nu poate fi adevărată, deoarece microbuzul respectiv nu avea această dotare.

El a mai afirmat că vehiculul a fost fabricat în anul 2017, într-o perioadă în care asistența la menținerea benzii de rulare nu era un echipament obligatoriu pentru vehiculele noi din Uniunea Europeană.

Un supravieţuitor ar fi dat vina pe sistemul Lane assist

Un suporter PAOK Salonic, rănit în accidentul teribil din România de marți, a făcut primele mărturii despre cauza tragediei în care au murit șapte oameni.

”Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza lane assistant”, i-ar fi zis unul dintre supraviețuitori medicului.

De menționat este că o nouă ipoteză privind cauza accidentului a fost descoperită după ce anchetatorii au găsit substanțe suspecte la locul accidentului din Timiș. Vezi detalii aici!

Vezi și - Accidentul din Timiș, provocat de o defecțiune a sistemului Lane Assist? Titi Aur: E gândit să te protejeze, nu să te omoare!

Vezi și - Starea celor trei suporteri PAOK Salonic, supraviețuitori ai tragicului accident din Timiș