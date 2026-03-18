VIDEO Incendiu major în Ras Laffan, din Qatar, după un atac țintit al iranienilor: Arde cel mai mare centru de producție și export de Gaz Natural Lichefiat (GNL) din lume

Update: O declarație a Ministerului de Externe al Qatarului declară militarii și atașații de securitate ai Iranului, împreună cu personalul lor, persona non grata.

Ministerul a declarat că le-a cerut să părăsească Qatarul în termen de 24 de ore, adăugând că decizia a venit ca urmare a atacurilor repetate ale Iranului.

QatarEnergy anunță că orașul industrial Ras Laffan a fost vizat de rachete care au provocat incendii pe scară largă, iar pagubele sunt însemnate.

Ministerul Apărării din Qatar raportează că apărarea sa antiaeriană a interceptat cu succes două rachete balistice îndreptate spre orașul industrial Ras Laffan. Anterior, Ministerul a declarat că a interceptat patru rachete balistice, în timp ce o a cincea a aterizat în Ras Laffan.

Orașul industrial Ras Laffan din Qatar este recunoscut drept cel mai mare centru de producție și export de Gaz Natural Lichefiat (GNL) din lume. Situat la aproximativ 80 km nord de Doha, acest hub industrial joacă un rol critic în aprovizionarea globală cu energie, gestionând o mare parte din resursele imense de gaze ale Qatarului din North Field.

Qatar's Interior Ministry says a blaze has erupted at the Ras Laffan industrial area, a critical hub that hosts the world's largest LNG export facility.

Iranul avertizase că va viza acea instalație și alte patru instalații din regiunea GCC, ca răspuns la atacurile țintite asupra câmpurilor sale de gaze. Prin urmare, orașul industrial Ras Laffan a fost evacuat cu câteva ore înainte de atacul devastator.

Aceasta este o evoluție majoră a conflictului. Qatarul produce 20% din producția globală de GNL. Pe asta se bazează bogăția Qatarului- și acum se spune că instalația a fost grav avariată de rachetele iraniene.

Ministerul Afacerilor Externe din Qatar a numit atacurile asupra orașului Ras Laffan o „încălcare flagrantă a suveranității statului, precum și o amenințare directă la adresa securității sale naționale”, notează Al Jazeera.

Într-un comunicat, Ministerul a declarat că, deși Qatarul a încercat să se distanțeze de război, „partea iraniană persistă să îl vizeze pe acesta și țările vecine, urmând o abordare iresponsabilă care subminează securitatea regională și amenință pacea internațională”.

Qatarul a „cerut în repetate rânduri necesitatea abținerii de la vizarea instalațiilor civile și a infrastructurii energetice”, inclusiv în Iran, continuă declarația. Dar Iranul a urmat o politică de escaladare care „împinge regiunea spre prăpastie”.