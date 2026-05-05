Alertă alimentară: Lot de salată de hering retras de la raft, din Penny

Un lot de salată de hering este retras de către producător din magazinele Penny, ca urmare a detectării prezenţei bacteriei Listeria Monocytogenes, potrivit unui comunicat al ANSVSA.

Salată de icre retrasă de la raft

„Vă informăm că producătorul NEGRO 2000 SRL inițiază rechemarea voluntară a produsului, ca urmare a detectiei prezentei Listeria Monocytogenes”, se arată în comunicat.

Este vorba despre produsul „GRAN MARE SALATA CU ICRE DE HERING 150G”, Lot nr. 981, cu data de expirare 18 mai 2026.

Din motive ce ţin de siguranţa consumatorilor, Rewe România retrage de la comercializare şi recheamă produsul şi recomandă clienţilor să nu îl ofere spre consum şi să îl aducă înapoi în oricare magazin Penny.

Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Riscurile contaminării cu Listeria Monocytogenes

Listeria Monocytogenes este o bacterie Gram-pozitivă, patogenă, responsabilă de listerioză, o infecție alimentară gravă cu rată mare de mortalitate (20-30%) în rândul persoanelor cu risc.

Bacteria se dezvoltă în medii reci, precum în frigider, și se transmite prin alimente contaminate. Ea afectează grav gravidele, nou-născuții și imunodeprimații.

