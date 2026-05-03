DCNews Stiri Cutremur de 3,1 grade, produs duminică în judeţul Buzău
Data publicării: 14:48 03 Mai 2026

Cutremur de 3,1 grade, produs duminică în judeţul Buzău
Autor: Dana Mihai

cutremur

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs, duminică, la ora locală 12:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 134,1 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km sud de Buzău, 60 km nord-est de Ploieşti, 62 km est de Braşov, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 71 km sud de Focşani şi 90 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii mai, în România s-au produs trei cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,4 şi 3.1 grade.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. 

