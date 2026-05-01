Update: ATV răsturnat într-o zonă izolată: Un bărbat a murit, iar un copil de 6 ani a fost rănit ușor. Elicopterul SMURD a fost solicitat

Update:

Un bărbat a murit după ce un ATV s-a răsturnat, vineri după-amiază, pe raza oraşului Breaza, în zona Valea Târsei, iar un copil în vârstă de şase ani a fost rănit uşor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, bărbatul de 37 de ani se afla în stop cardio-respirator şi a fost supus manevrelor de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul.

De asemenea, un copil de şase ani a fost rănit uşor în zona capului şi a fost preluat împreună cu mama sa, care nu a suferit leziuni, de ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă pentru a fi transportaţi către UPU Ploieşti, conform Agerpres.

Știre inițială:

Echipaje de intervenţie din cadrul mai multor structuri acţionează, vineri după-amiază, pe raza oraşului Breaza, în zona Valea Târsei, unde un ATV s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă.

"La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie, respectiv un echipaj de pompieri cu un UTV şi o ambulanţă SMURD de la Detaşamentul Câmpina, precum şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detaşamentul 2 Ploieşti. În sprijin, acţionează şi SAJ Prahova", anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Conform sursei citate, în accident ar fi implicaţi doi adulţi şi un copil.

"Unul dintre adulţii implicaţi în accident se află în stop cardio-respirator. Se efectuează manevre de resuscitare la locul intervenţiei", precizează ISU.

Având în vedere dificultatea accesului în zonă, a fost solicitat şi un elicopterul SMURD de la Braşov, conform Agerpres.

