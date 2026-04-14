Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

Mihai și David, doi tineri de 20 de ani, și-au pierdut viața într-un accident cumplit, după ce bolidul de 530 de cai putere, condus de unul dintre ei, s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște. Mihai, aflat la volanul unei mașini BMW M4 competition X drive 530 CP, primită recent cadou de la părinți, a pierdut controlul volanului în timp ce circula cu 140 km/h. S-a izbit violent de un copac.

Înainte de a începe, să știți că BMW M4 competition X drive 530 CP, model nou, poate și costa și peste 100.000 de euro. Iar second hand vreo 50.000 de euro.

Revenind la cazul Mihai și toți cei de 18-19-20 de ani care primesc cadou o mașină de la părinți:

Și pentru că, de multe ori, școlile de șoferi ne scot doar niște posesori de permise și atât, poate ar trebui să mai facem un pas (cel puțin un pas) spre a ne numi șoferi.

Iar dacă avem bani să cumpărăm bolizi de 30.000-50.000 de euro, cu siguranță avem și vreo 2.000 lei să facem cadou un curs de conducere defensivă. De exemplu, dacă intri pe Academiatitiaur.ro, găsești, printre multe altele, un pachet care combină cursul de conducere defensivă de nivel 1 cu un modul practic, personalizat, desfășurat cu propria ta mașină. Este un produs complet, care te ajută să îți dezvolți abilitățile de condus în siguranță și să îți înțelegi mai bine vehiculul.

Ceea ce mi se pare fabulos. Să înveți pe propriul tău autoturism. Eu am făcut școala acum 17 ani pe BMW, având acasă Logan fără servodirecție. Vă dați seama, la primele drumuri, la 19 ani și 50 de kilograme, când viram stânga, aveam nevoie să tragă de volan și cel din dreapta mea. O mare plăcere. De atâta plăcere, am renunțat la condus.

Revenind. Cu ajutorul acestui pachet al lui Titi Aur, vei învăța să anticipezi pericolele din trafic, să gestionezi situațiile critice și să îți îmbunătățești controlul asupra mașinii. Exercițiile practice, realizate cu propriul vehicul, sunt ideale pentru șoferii care vor să aplice noțiunile defensive în mod direct și să își perfecționeze tehnicile de condus în situații critice.

Combinarea celor două cursuri într-un singur pachet face procesul de învățare mai fluent și mai eficient. Exercițiile cu mașina personală îți oferă încredere și te ajută să aplici noțiunile învățate în viața de zi cu zi. În plus, beneficiezi de un preț mai avantajos decât dacă ai achiziționa cursurile separat.

Totul la doar 1.800 lei. Pare o reclamă de la Teleshopping, dar informația asta, că există astfel de cursuri, ar trebui să ruleze peste tot. Pentru că o astfel de reclamă chiar salveazi vieți. Și nu este deloc scump. 1800 lei, chiria pe o lună pentru o garsonieră. Două perechi de adidași. Juma de iPhone 15. Aproape cât un Dyson airsrait. Dar mi se par cei mai bine investiți bani. 1.800 de lei.

Și dacă totuși ți se pare prea scump și nu mai ai bani după ce ai luat un bolid de 50.000-100.000 de euro, poți lua doar un curs de îndemânare cu mașina personală care este doar 800 de lei. Este cadoul perfect pentru copilul tău.

Articolul acesta nu e reclamă. E o șansă la viață. Și dacă nu vreți să luați un curs, nici măcar asta nu e problemă. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, este săptămânal la DC News unde are emisiune cu sfaturi, ponturi, secrete și cum mai vreți să le numiți. „De ce conducem?” este de patru ani la DC News. Câte lucruri s-ar putea învăța doar uitându-vă câteva minute pe săptămână la ea...

Și este gratis. Nu costă niciun leu. Și poate e cel mai frumos cadou pentru copil: Să-ți iei fiul sau fiica și să vă uitați împreună la „De ce conducem?” Găsiți aici toate edițiile emisiunii de pe DC News: https://www.youtube.com/watch?v=ijHio61Z3I8&list=PLy6svZ_qWsRoEiyFstvYarVE3lEhnxaIx

Și poate moartea lui Mihai va servi la ceva. Și nu va fi doar încă o știre întunecată de la Înviere.

