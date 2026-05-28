DCNews Stiri 11 militari răniți într-un accident cu trei transportoare blindate Piranha 5, în județul Sălaj
Data publicării: 28 Mai 2026

11 militari răniți într-un accident cu trei transportoare blindate Piranha 5, în județul Sălaj
Autor: Iulia Horovei

Transportor blindat Piranha 5. Sursa foto: Agerpres
Trei transportoare blindate Piranha 5 s-au ciocnit din cauza nerespectării distanței regulamentare, joi seară, în județul Sălaj, 11 militari având nevoie de îngrijri medicale.

11 militari au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce trei transportoare blindate Piranha 5 dintr-o coloană a Batalionului 813 Infanterie s-au ciocnit, joi seară, pe DN 1C, în județul Sălaj.

„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieşirea din localitatea Bizuşa-Băi, judeţul Sălaj, pe direcţia Dej - Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanţii unităţii militare.

Militarii răniți, transportați la spital

Accidentul s-a produs din cauza nerespectării distanţei regulamentare între autovehicule, au mai transmis aceștia.

„În urma incidentului au rezultat 11 militari răniţi, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie, ambulanţă şi pompieri”, se mai arată în comunicat.

Autovehiculele militare au fost avariate uşor, în timp ce traficul în zonă a fost restricţionat temporar pentru desfăşurarea intervenţiei şi efectuarea cercetărilor.

Conducătorii autovehiculelor implicate în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

