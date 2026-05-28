DCNews Stiri Șoferii din București reclamă o posibilă schemă de înșelăciune în zona Pipera - Aviației: Biciclistul cu păpușa
Data publicării: 28 Mai 2026

Șoferii din București reclamă o posibilă schemă de înșelăciune în zona Pipera - Aviației: Biciclistul cu păpușa
Autor: Loredana Iriciuc

Șoferii din București reclamă o posibilă schemă de înșelăciune în zona Pipera - Aviației Biciclistul cu păpușa (1) Șoferii din București reclamă o posibilă schemă de înșelăciune în zona Pipera - Aviației: Biciclistul cu păpușa / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @jakkritnukorkit
Pe rețelele sociale circulă tot mai multe mesaje de avertizare venite din partea șoferilor din București, care descriu un tipar repetitiv de incidente petrecute în trafic.

Unul dintre mesajele distribuite intens descrie un incident petrecut în nordul orașului, în zona intersecției dintre Bulevardul Barbu Văcărescu și Șoseaua Fabrica de Glucoză, sector cunoscut pentru trafic intens și manevre dificile la orele de vârf.

„Am fost victima unei tentative de fraudă în trafic”

În centrul atenției se află declarația unui șofer care susține că a fost implicat într-o situație suspectă în timpul unei manevre de viraj.

„ATENȚIE ȘOFERI BUCUREȘTI – Tentativă de înșelăciune în trafic.

Astăzi am fost victima unei tentative de fraudă în trafic.

Locație: Intersecția Bd. Barbu Văcărescu cu Șoseaua Fabrica de Glucoză (zona Pipera / Aviației).

Mod de operare: Un biciclist a intrat intenționat direct în roata din spate a mașinii mele în timp ce efectuam un viraj complet la dreapta.

Scenariul: Avea o păpușă în coșul bicicletei și a început să strige agresiv că este copilul lui.

Reacția lui: A început să țipe puternic `Poliția! Poliția!` ca să mă intimideze, însă NU a sunat el la autorități. În schimb, a fugit imediat printre mașini, a ascuns păpușa și s-a întors după scurt timp fără ea, doar ca să vadă dacă am daune pe mașină.

Important: Am mers imediat la Poliția Rutieră, am depus declarația în termenul legal, iar testele de alcool și droguri au ieșit negative (am număr de înregistrare).

Dacă pățiți așa ceva, NU vă lăsați intimidați de strigătele lor, nu dați bani și mergeți direct la Poliție! Escrocii mizează doar pe șocul vostru emoțional. Rămâneți vigilenți!”

SURSA FOTO: captură Facebook

Reacții în lanț pe rețelele sociale. Șoferii spun că au mai văzut situații similare

Mesajul a generat rapid reacții din partea altor participanți la trafic, care susțin că au trecut prin experiențe asemănătoare în diverse zone ale Capitalei. Mulți descriu scenarii aproape identice, cu posibile încercări de intimidare sau simulare a unor incidente rutiere.

„Până acum, acolo apărea Charlie Chaplin la semafor, acum apare biciclistul cu păpușa?”

Comentariul ironizează frecvența unor personaje sau situații neobișnuite întâlnite în trafic și sugerează că zona ar fi cunoscută pentru episoade repetitive.

„Asa am pățit și noi anul trecut, în martie. Eram la semafor la Unirii, și ne trezim cu un `om la geam`, ca i-am lovit mașina din spate. Noi stând pe loc, nici nu aveam cum. I-am spus să plece că avem camere instalate și că minte. A dispărut imediat. Avea nr de CL. Așa că merită să ai camere!”

Acest mesaj introduce un alt tip de înșelăciune, în care șoferii susțin că ar fi fost acuzați de impacturi inexistente, iar simpla mențiune a camerelor video ar fi dus la retragerea rapidă a persoanelor implicate.

„Eu prin zona Tei am pățit așa. S-a aruncat în fața mașinii pe trecerea de pietoni, am frânat la timp, dar el a început să țipe: Poliția! În momentul în care m-a văzut ca sun la poliție a luat-o la fugă”.

În această relatare apare o altă variantă, cu un pieton care ar fi simulat o situație de pericol pentru a crea presiune asupra șoferului.

Episoade vechi readuse în discuție și frustrarea din trafic

Discuțiile din mediul online scot la suprafață și experiențe mai vechi, unele încărcate emoțional, în care șoferii spun că au interpretat situațiile ca tentative deliberate de fraudă.

„Eu am pățit ceva asemănător, dar cu ani în urmă. Fratele meu conducea. Eram la semafor la Horoscop la Piața Unirii și când s-a făcut verde unul pe bicicleta a sărit pe trecere direct la jumătatea mașinii noastre. Am oprit și ne-am dus la el să vedem ce și cum pentru că era pe jos. Am început să îl întrebăm cum este și făcea pe englezul cu noi. Din păcate, nu prea a ținut mai ales când l-am întrebat în engleză cum îl cheamă. A răspuns clar că Aurel. Atunci am realizat că este scam, mai ales că i-am zărit și "amici" pe trotuar. Deci, da, este un scam foarte vechi!”

Autoritățile nu au emis, până în acest moment, o confirmare oficială privind existența unui tipar de înșelăciune de acest tip în zonele menționate, însă recomandarea noastră, a celor de la DC News, în astfel de situații este: păstrarea calmului, documentarea incidentelor și sesizarea imediată a poliției atunci când există suspiciuni.

