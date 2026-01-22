€ 5.0936
Subcategorii în Stiri

Înșelăciunea prin metoda „accidentul" face noi victime. Avertismentul Poliției Române
Data publicării: 20:44 22 Ian 2026

Înșelăciunea prin metoda „accidentul” face noi victime. Avertismentul Poliției Române
Autor: Doinița Manic

Înșelăciune prin metoda „accidentul” face noi victime. Avertismentul Poliției Române Înșelăciune prin metoda „accidentul” face noi victime. Avertismentul Poliției Române. Foto: Facebook Poliția Română

Înșelăciunea prin metoda „accidentul” face noi victime, avertizează Poliția Română.

Poliția Română lansează un nou avertisment în privința înșelăciunii prin „metoda accidentul”, după ce o femeie în vârstă de 76 de ani din Tulcea a fost păcălită de 38.000 de lei. Aceasta a fost sunată de o persoană care s-a prezentat drept cadru medical și i-a spus că nepotul său ar fi fost implicat într-un accident grav și are nevoie urgentă de bani pentru tratament. Vârstnica nu a stat mult pe gânduri și a dat banii. S-a prins că a fost o înșelătorie abia când a reușit să vorbească cu nepotul său, care era teafăr și nevătămat.

"Nu lăsați emoțiile să vă păcălească. Verificați înainte de a acționa! Înșelăciune prin „metoda accidentul” și un prejudiciu recuperat de colegii noștri din cadrul Postului de Poliție Mihai Bravu - IPJ Tulcea.

O femeie din Tulcea, păcălită de 38.000 de lei

La data de 18 ianuarie, o femeie de 76 de ani din localitate a fost înșelată prin cunoscuta „metodă accidentul”. Aceasta a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept cadru medical și i-a spus că nepotul său ar fi fost implicat într-un accident grav și are nevoie urgentă de bani pentru tratament.

La scurt timp, două persoane s-au prezentat la domiciliul victimei, pretinzând că sunt reprezentanți ai unei instituții medicale, iar femeia le-a înmânat 38.000 de lei. Ulterior, după ce a vorbit cu nepotul și a realizat că nu a fost implicat în niciun accident, femeia a sesizat poliția.

În urma intervenției rapide a polițiștilor, în orașul Isaccea a fost identificat autoturismul în care se aflau un bărbat de 33 de ani și o femeie de 21 de ani.

Sfaturile Poliției Române

Cu această ocazie revenim cu recomandările pentru astfel de situații:

  • Nu oferiți bani persoanelor necunoscute, indiferent de pretext;
  • Verificați informațiile sunând direct rudele implicate;
  • Fiți sceptici la apelurile telefonice care cer bani „urgent”;
  • Opriți conversația și sunați imediat la 112", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inselatorie
politia romana
metoda accidentul
escrocherie
