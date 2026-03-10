Scenariu de risc în Golful Persic. Ce s-ar întâmpla dacă doar un singur petrolier ar fi scufundat

Îngrijorarea crește în rândul marilor companii de asigurări, brokerilor și operatorilor din transportul maritim în legătură cu un posibil incident major în Golful Persic.

Specialiștii din industrie avertizează că scufundarea unui petrolier ar putea provoca nu doar o poluare masivă, ci și perturbări economice serioase într-una dintre cele mai importante regiuni pentru comerțul global cu petrol. Un asemenea scenariu de risc în Golful Persic este analizat tot mai des de companiile care încearcă să evalueze impactul unei eventuale catastrofe.

Zona care se întinde de la Kuweit până în Qatar este astăzi asociată mai degrabă cu dezvoltarea economică accelerată decât cu instabilitatea. Orașe cu zgârie-nori, resorturi luxoase pe litoral și malluri gigantice definesc imaginea actuală a regiunii. Transformarea este semnificativă dacă ne uităm la finalul anilor 1980, când lupta dintre Irak și Iran punea sub semnul întrebării transporturile de țiței prin Golful Persic.

Golful Persic și riscul unei catastrofe ecologice

Problema majoră, spun experții, este că regiunea nu dispune de o infrastructură suficient de dezvoltată pentru a gestiona rapid un dezastru de amploare. Capacitățile de intervenție în cazul unei deversări de petrol sunt limitate, iar tehnologia necesară pentru operațiuni complexe de curățare nu este la fel de răspândită ca în Statele Unite. Asta ar putea transforma rapid un incident izolat într-o criză de proporții.

Un consultant în managementul riscurilor, care a preferat să rămână anonim, a explicat pentru CNBC că lipsa unor astfel de resurse reprezintă una dintre vulnerabilitățile majore ale regiunii. În lipsa unor sisteme avansate de intervenție, efectele unei scufundări de petrolier în Golful Persic s-ar putea extinde rapid asupra zonelor de coastă.

Situația devine și mai complicată în plan financiar. Industria globală a asigurărilor nu are încă suficiente date pentru a estima cu precizie despăgubirile care ar apărea în urma unei poluări majore. În special, rămâne dificil de calculat impactul asupra turismului și activităților economice dacă petrolul ar ajunge pe plajele frecventate de turiști.

Asigurări mai scumpe pentru navele care traversează Golful Persic

Riscul de poluare face parte, teoretic, din polițele de asigurare maritimă. Acestea acoperă în general nava, echipamentele și încărcătura transportată. Totuși, în contextul tensiunilor actuale, costurile au crescut puternic.

Potrivit brokerilor Marsh și Howden Group, două dintre cele mai mari companii de profil la nivel global, primele de asigurare pentru navele care tranzitează Golful Persic au ajuns să fie de patru până la șase ori mai mari decât în săptămâna anterioară declanșării atacurilor cu rachete.

În ciuda acestor creșteri, asigurările pentru nave și marfă continuă să fie disponibile pentru companiile de transport maritim. Surse citate de CNBC spun că piața a fost parțial liniștită de promisiunea președintelui Donald Trump că Statele Unite vor sprijini securitatea petrolierelor și vor încerca să mențină fluxul comercial.

Riscul de poluare nu este acoperit clar

Există însă o lacună importantă. Programul de reasigurare de aproximativ 20 de miliarde de dolari gestionat de Development Finance Corporation este gândit, deocamdată, doar ca o plasă de siguranță pentru nave, echipamente și încărcătură. Acesta nu menționează explicit acoperirea pentru poluarea masivă.

DFC a transmis luni pentru CNBC că mai multe detalii despre program vor fi anunțate în perioada următoare.

Până atunci, industria consideră că riscul unei paralizii economice provocate de un dezastru ecologic rămâne practic imposibil de cuantificat. Situația amintește de perioada de după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, când companiile de asigurări din SUA au refuzat inițial să acopere astfel de riscuri. Guvernul american a intervenit ulterior prin TRIA (Terrorism Risk Insurance Act), adoptată în 2002, pentru a sprijini piața.

Un blocaj care ar putea afecta comerțul global

În lipsa unui mecanism similar dedicat riscului de mediu, specialiștii avertizează că incertitudinea va continua să afecteze transportul de petrol. Un incident major, chiar dacă ar implica doar un singur petrolier, ar putea declanșa un efect de domino asupra comerțului și turismului din Golful Persic, descris de unii analiști ca fiind 'un dezastru'.

Din acest motiv, companiile din domeniu urmăresc atent evoluția situației și presiunea crește pentru crearea unor instrumente financiare capabile să acopere un astfel de scenariu de risc în Golful Persic. Fără ele, industria maritimă rămâne expusă unei crize care ar putea avea consecințe economice și ecologice majore.

