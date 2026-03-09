Val de declarații declarate NULE în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul la procurori

Instanța a respins toate solicitările lui Călin Georgescu!

”Respinge ca nefondate celelalte cereri şi excepţii formulate în procedura de cameră preliminară de către inculpaţii Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişca Cristian-Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile-Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu-Claudiu, Panţa Dan-Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail-Alex, Apahidean Marius-Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan-Florin, Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Dorian, Potra Alexandru-Cosmin şi Lup Andrei-Florin” arată decizia CAB.

Val de declarații nule

Mai mulți inculpați au dat declarați ca martori în acest dosar. În acest context, instanța decide nulitatea declarațiilor lor.

”În temeiul art.102 alin. 2,3 raportat la art.118 Cpp (dreptul martorului la tăcere şi neautoincriminare) şi art.282 Cpp, constată nulitatea declaraţiilor date în calitate de martor de către inculpaţii Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişca Cristian-Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile-Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu-Claudiu, Panţa Dan-Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail-Alex, Apahidean Marius-Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie şi Lascu Bogdan-Florin. Dispune excluderea din materialul probator a următoarelor mijloace de probă: declaraţia martorului Lup Ioan din data de 12.12.2024; declaraţiile martorului Hauptman Manfred-Ioan din data de 08.12.2024 şi din data de 12.12.2024; declaraţiile martorului Borişca Cristian-Sergiu din data de 08.12.2024 şi din data de 12.12.2024; declaraţiile martorului Comiza Adrian-Inocenţiu din data de 08.12.2024 şi din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Dragoman Vasile-Leonard din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Lechinţan Traian din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Mureşan Ovidiu-Claudiu din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Panţa Dan-Cristian din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Timofti Constantin din data de 12.12.2024; declaraţiile martorului Lăpădatu Claudiu-Marian din data de 08.12.2024 şi din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Dărăbanţ Matei din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Aniţei Iulian din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Goloşoiu Mihail-Alex din data de 08.12.2024; declaraţia martorului Apahidean Marius-Samuel din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Szanto Daniel din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Moldovan Dionisie din data de 12.12.2024; declaraţia martorului Lascu Bogdan-Florin din data de 12.12.2024. Dispune eliminarea din dosarul cauzei a mijloacelor de probă declarate nule, a mediilor optice pe care sunt stocate fişierele conţinând înregistrările audierilor martorilor, precum şi înlăturarea redării conţinutului declaraţiilor şi a referirilor la acestea din cuprinsul rechizitoriului”, se arată în soluţia postată pe portalul instanţelor.

Parchetul General are termen 5 zile în care poate decide dacă întoarce dosarul la procurori

În acest caz, Parchetul General are termen cinci zile să anunţe dacă menţin decizia de trimitere în judecată sau solicită ca dosarul să revină la procurori.

"În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 Cod procedură penală", se spune în decizie.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Dosarul se află în faza de cameră preliminară, în care judecătorii analizează probele strânse de procurori şi soluţionează cererile inculpaţilor.

Procurorii susţin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.