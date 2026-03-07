€ 5.0941
Cel mai bun sandviș din lume, creat de o studentă din 5 ingrediente
Data actualizării: 13:01 07 Mar 2026 | Data publicării: 12:50 07 Mar 2026

Cel mai bun sandviș din lume, creat de o studentă din 5 ingrediente
Autor: Darius Mureșan

sandvis Sursa foto: Freepik, @KamranAydinov

O studentă din Spania a creat „cel mai bun sandviș din lume” și a câștigat un concurs gastronomic național cu o această rețetă originală.

Greta Pujol, studentă în Barcelona, ​​a câștigat premiul întâi la a patra ediție a unui concurs gastronomic național. Preparatul câștigător, aclamat drept „cel mai bun sandviș din lume”, constă dintr-o combinație de pastramă, sos condimentat de citrice, brânză, șuncă fiartă și unt de castraveți murați (n.r. preparat culinar sub formă de cremă obținută din castraveți murați și unt moale). 

Propunerea sa a fost apreciată pentru creativitate și pentru modul în care reinterpretează un preparat clasic într-o variantă gourmet. 

Rețetele câștigătoare în cadrul acestui concurs vor fi vândute prin intermediul celor peste 15.000 de automate de vânzare pe care compania care a organizat concursul le deține pe teritoriul național, potrivit 20minutos.es

Cât de sănătoasă este pâinea 

Pâinea este unul dintre cele mai consumate alimente la nivel mondial și un aliment de bază în multe bucătării din lume.

De-a lungul timpului, aceasta a fost asociată cu diverse controverse privind impactul pe care îl are asupra sănătății, însă, în realitate, valoarea ei nutritivă depinde foarte mult de ingredientele utilizate, de modul în care a fost preparată, dar și de cantitatea consumată. 

Pâinea este o sursă importantă de carbohidrați care oferă energie organismului. Pâinea care este preparată din făină integrală conține fibre alimentare, vitamine din complexul B, minerale - magneziu, fier și zinc. Fibrele sunt cele care ajută la menținerea sănătății digestive, la reglarea glicemiei și oferă senzație de sațietate, ceea ce contează foarte mult atunci când încerci să păstrezi o alimentație echilibrată. 

Pâinea albă, obținută din făină rafinată, este mai săracă în fibre și micronutrienți, deoarece procesul prin care trece înlătură o parte din aceste componente nutritive. Astfel, un consum frecvent și în cantități mari de pâine albă duce la apariția fluctuațiilor glicemice și, asociat cu alte obiceiuri alimentare nesănătoase, duce la dezechilibre metabolice.

Metoda de fermentare a pâinii este, de asemenea, foarte importantă. Pâinea dospită natural, cum este cea cu maia, este mai ușor de digerat.

sandvis
reteta
mancare
paine
