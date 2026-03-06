€ 5.0941
Cum va fi vremea de Ziua Femeii. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată
Data actualizării: 15:23 06 Mar 2026 | Data publicării: 15:19 06 Mar 2026

Cum va fi vremea de Ziua Femeii. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată
Autor: Elena Aurel

primavara flori verde Sursa foto: Agerpres

Elena Mateescu a oferit prognoza meteo pentru următoarea perioadă.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că, la sfârșitul acestei săptămâni și în prima parte a săptămânii viitoare, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi peste normalul perioadei. Maximele vor ajunge până la 15-18 grade, iar în București vor fi între 10-14 grade, cu minime apropiate de 0 grade. 

„La acest sfârșit de săptămână, ne putem aștepta la primăvară, având în vedere regimul de temperaturi, care, cu mici variații de la o zi la alta, se va situa între 7 și 15-16 grade.

Duminică, 8 martie, contăm pe temperaturi maxime în general între 8-18 grade și minimele vor fi în creștere, dar mai rămân negative în special în depresiuni, sub -5, -6 grade, în timp ce în sudul Banatului valorile minime se vor situa între 5 și 7-8 grade Celsius”, a spus Elena Mateescu.

VEZI ȘI: România face un pas istoric în agrometeorologie: Proiect major anunțat de Elena Mateescu (ANM)

Cum va fi vremea în Capitală

„În Capitală, cu mici variații de la o zi la alta, maximele vor fi și ele cuprinse între 10 și 12-14 grade Celsius, iar minimele apropiate de 0 grade, astfel încât, pe ansamblu, din punct de vedere termic, la acest sfârșit de săptămână și săptămâna viitoare, vremea va fi în general frumoasă și cu temperaturi peste normalul datei din calendar.

Nu excludem să mai avem intensificări ale vântului - de pildă astăzi, mai ales în partea de est și sud-est a țării, în special în Moldova și în nordul Dobrogei, cu valori cuprinse între 55-60 km/h, iar în zona montană peste 65 km/h.

În același timp, este posibil să mai consemnăm la nivel local, pe parcursul nopților și dimineților, ceață ca urmare a nebulozității stratiforme”, a spus Elena Mateescu la România TV. 

VEZI ȘI: A fost o iarnă grea, dar, la final de februarie, veștile sunt bune. Speranțe pentru agricultori VIDEO

elena mateescu
anm
prognoza meteo
vremea 8 martie
Comentarii

