DCNews Vremea ANM a emis un nou Cod Galben de ger. Minime de până la -20 grade!
Data publicării: 09:04 18 Ian 2026

ANM a emis un nou Cod Galben de ger. Minime de până la -20 grade!
Autor: Florin Răvdan

 gerul bobotezei frig pexels-cara-denison-886614634-35535921 Ger / foto: pexels-cara-denison

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de temperaturi foarte scăzute, valabilă duminică, 18 ianuarie. Şi noaptea de duminică spre luni va fi una extrem de friguroasă.

 

"Gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12...-10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -9 și -5 grade", transmite ANM.

Codul Galben este valabil în intervalul orar 10:00 - 20:00. 

ANM a emis Cod Galben de ger duminică, 18 ianuarie. Este vizată aproape toate ţara

Noaptea de duminică spre luni, extrem de rece 

Pentru perioada 18 ianuarie ora 20:00 - 19 ianuarie ora 10:00, ANM a emis o avertizare de temperaturi extrem de scăzute, cu minime între -20 şi -10 grade. 

"Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade", transmite ANM.

ANM a emis Cod Galben de ger duminică, 18 ianuarie. Este vizată aproape toate ţara

