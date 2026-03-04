Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților se pregătește să aleagă liderul

Update 11

Iranul anunță că nu va negocia cu SUA și se pregătește pentru un război îndelungat

Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat miercuri principalul consilier al defunctului ghid suprem Ali Khamenei, în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, relatează France Presse.

"Nu avem nicio încredere în americani şi nicio vreo bază pentru negocieri cu ei. Putem continua războiul cât timp dorim", a afirmat Mohammad Mokhbar la televiziunea de stat iraniană.

Autoritățile iraniene avertizează împotriva protestelor

"Suntem în stare de război", a declarat la rândul său şeful sistemului judiciar al Republicii islamice, Gholamhossein Mohseni Ejei, citat de agenţia locală Mizan.

"În consecinţă, cei care acţionează în orice mod, prin vorbe sau fapte, în conformitate cu interesele ilegitime ale inamicului agresor, vor fi trataţi cu fermitate şi severitate, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare", le-a transmis el conaţionalilor, descurajându-i să protesteze după uciderea mai multor lideri de la vârful puterii iraniene.

Iranul ripostează cu rachete și drone

O coaliţie americano-israeliană desfăşoară de sâmbăta trecută o campanie aeriană asupra Iranului, în cursul căreia au fost eliminaţi ayatollahul Ali Khamenei şi mai mulţi responsabili ai regimului iranian în prima zi a ofensivei. Teheranul a ripostat de atunci prin lansarea de rachete şi drone asupra bazelor americane şi a altor obiective din ţările vecine, precum şi asupra Israelului.

Update 10

Hezbollah atacă Israelul cu drone și rachete, în timp ce bombardamentele israeliene lovesc Libanul

Mişcarea şiită libaneză Hezbollah a afirmat miercuri că a lansat drone de atac asupra sediului Industriilor aerospaţiale israeliene, din centrul Israelului, şi a vizat cu o 'rachetă de precizie 'o bază militară din nordul ţării, transmite AFP.

Rachetă de precizie lansată spre o bază militară

În două comunicate separate, Hezbollah precizează că sediul Industriilor aerospaţiale israeliene se află 'în centrul Palestinei ocupate'.

Mişcarea şiită pro-iraniană adaugă că a lansat 'o rachetă de precizie' împotriva unei baze militare din regiunea Safed (nord).

Aceste atacuri intervin în timp ce bastioanele Hezbollah sunt bombardate de armata israeliană.

Potrivit Agenţiei naţionale libaneze (Ani), armata israeliană a pătruns miercuri în localitatea Khiam, în sudul Libanului, la circa 6 km de frontieră.

Pe lângă bombardamentele aeriene, armata a declanşat marţi o incursiune terestră într-o zonă de frontieră din sudul Libanului.

Lovituri israeliene în Beirut și sudul Libanului

Israelul a extins miercuri aria loviturilor sale asupra Libanului, vizând sectorul palatului prezidenţial din Beirut şi alte zone din sudul capitalei, precum şi bastioane ale mişcării şiite Hezbollah, atacuri soldate cu cel puţin 11 morţi, potrivit AFP.

Tot miercuri, autoritatea de frontieră portuară şi terestră siriană a anunţat că a închis trecerea de frontieră cu Libanul pentru plecări, după ce a primit o avertizare din partea Israelului că forţele israeliene ar putea lovi acest punct de trecere.

Sensul de sosire rămâne deschis la Jdeidet Yabous pentru sirienii care fug din Liban.

Update 9

Alertă în estul Mediteranei: două F-16 grecești au decolat din Cipru

Două avioane de vânătoare F-16 ale Greciei au decolat miercuri de la baza aeriană "Andreas Papandreou", din oraşul cipriot Paphos, după detectarea unui aparat suspect în spaţiul aerian din apropierea Libanului, într-un context de creştere a nivelului de alertă în regiunea Orientului Mijlociu, potrivit EFE.

Misiune de identificare a obiectului suspect

Cele două avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol pentru a identifica aparatul suspect şi pentru a reacţiona în caz de necesitate. Coasta libaneză este situată la numai 220 km de Paphos.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiosistis, care a relatat incidentul pe contul său de socializare, "un posibil obiect suspect a fost detectat în spaţiul aerian din apropierea Libanului". Din motive preventive, "autorităţile de resort au luat toate măsurile necesare pentru a investiga incidentul şi, dacă este necesar, pentru a răspunde acestuia", a adăugat el.

După ce şi-au îndeplinit misiunea de recunoaştere, avioanele F-16 s-au întors la baza de staţionare din Paphos.

Grecia a desfăşurat avioane de vânătoare în Cipru în contextul intensificării supravegherii în regiune, după atacurile cu drone de duminică şi luni asupra unei baze aeriene a Regatului Unit în Cipru, prezentă pe insulă încă de la independenţa ţării în 1960.

Traficul aerian din Cipru nu a fost afectat

Autorităţile aeroportuare din Cipru au comunicat miercuri că traficul aerian pe insulă nu a fost întrerupt.

Hermes Airports, compania care administrează aeroporturile din Larnaca şi Paphos, a indicat că spaţiul aerian al Ciprului rămâne deschis şi funcţionează normal.

Situaţia este evaluată în mod constant de către autorităţile de resort, în coordonare cu serviciile aviaţiei civilă şi militară, potrivit companiei.

Incidentul a provocat în cursul dimineţii o scurtă alertă de securitate în Cipru, unde autorităţile continuă să monitorizeze situaţia din estul Mediteranei.

Update 8

Israelul susține că a doborât un avion de luptă iranian deasupra Teheranului

Armata israeliană a anunţat miercuri într-un comunicat doborârea unui avion de vânătoare iranian YAK-130 (de concepţie rusească) deasupra Teheranului, fără a oferi însă vreo dovadă vizuală, informează agenţia de presă EFE.

"Este pentru prima oară când un avion de vânătoare F-35 'Adir' (de a cincea generaţie) doboară un avion de luptă cu echipaj uman", se arată în text.

Prima doborâre aer-aer realizată de un F-35

Potrivit media israeliene, aceasta este prima data în aproximativ 40 de ani când Forţele aeriene israeliene au participat la o luptă aer-aer cu avioane cu echipaj uman.

Yak-130 este un avion de luptă dezvoltat în Rusia în anii 1990, utilizat şi pentru antrenamente. Acest aparat este capabil sa execute manevre tipice avioanelor de luptă din a patra şi a cincea generaţie.

În noiembrie 1985, când Simon Peres era şeful guvernului israelian, comandantul Forţelor aeriene israeliene de atunci a raportat doborârea cu rachete aer-aer a două avioane MIG-23 siriene, de fabricaţie sovietică, pe teritoriul sirian, dar foarte aproape de graniţa cu Libanul.

Israelul revendică sute de atacuri aeriene asupra Iranului

În acest nou conflict, cu sprijinul SUA şi început sâmbăta trecută, Israelul susţine că a efectuat aproximativ 1.600 de incursiuni aeriene şi a lansat 4.000 de muniţii împotriva Iranului, mai multe decât cele lansate în aşa-numitul "război de 12 zile" din iunie 2025.

Potrivit organizaţiei neguvernamentale Human Rights Activists (HRANA), cu sediul în SUA, cel puţin 1.097 de civili au murit în Iran de la începutul acestui nou conflict, inclusiv 181 de copii sub 10 ani.

Semiluna Roşie iraniană a raportat marţi un bilanţ de 787 de morţi şi nu l-a actualizat încă.

Update 7

Ankara critică atacurile Iranului în Golf și avertizează asupra unei escaladări periculoase

Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a declarat marţi seara că atacurile "nediscriminatorii" ale Iranului asupra mai multor ţări din Golf, într-o acţiune de represalii pe fondul bombardamentelor israeliano-americane, constituie o "strategie incredibil de greşită", potrivit EFE.

Ankara: Conflictul nu se mai limitează la Iran

De acum conflictul nu se mai limitează la Iran, ci se extinde în întreaga regiune, a afirmat şeful diplomaţiei Turciei în declaraţii făcute la postul public de televiziune TRT, adăugând că strategia Iranului pare să fie "dacă eu cad, voi trage întreaga regiune după mine".

Durata războiului va depinde, în opinia sa, de priorităţile Israelului şi ale SUA: distrugerea capacităţilor militare iraniene sau o schimbare de regim la Teheran.

"Să sperăm că vom putea menţine SUA concentrate pe primul obiectiv. Cel puţin negocierile ar putea începe de acolo. Poate că o nouă conducere în Iran ar adopta o poziţie mai flexibilă, iar aceasta ar putea fi o oportunitate pentru a opri războiul", a spus ministrul.

În pofida faptului că cele mai multe ţări din Golf au depus eforturi pentru a preveni declanşarea conflictului, Fidan a considerat atacurile iraniene împotriva Omanului, Qatarului, Kuweitului, Bahrainului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite şi Iordaniei -care au acţionat ca mediatori - drept "o strategie extrem de greşită".

Risc major de escaladare în regiune

Dacă ţările atacate îşi rezervă dreptul de a riposta, războiul s-ar putea extinde, inclusiv între fiecare dintre ţările enumerate şi Iran, a spus el, calificând o astfel de evoluţie ca "extrem de periculoasă".

"Când discuţi cu aceste ţări, se vede clar că nu sunt atacate doar bazele militare americane, ci şi infrastructura energetică şi anumite instituţii civile", şi-a exprimat îngrijorarea Fidani, a cărui ţară nu a fost atacată de Iran.

"Dacă se continuă dincolo de un anumit punct, acestor ţări le va fi imposibil să păstreze tăcerea. Acest risc de escaladare este cu adevărat îngrijorător", a concluzionat ministrul turc de externe, a cărui ţară are o graniţă de aproximativ 500 de kilometri cu Iranul.

Update 6

Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților dezbate succesorul lui Khamenei

Adunarea Experţilor din Iran dezbate alegerea noului lider suprem al ţării, care este posibil să fie ales săptămâna viitoare, după ce Ali Khamenei a fost asasinat într-un atac israeliano-american sâmbătă, a declarat agenţiei Fars un înalt funcţionar la curent cu situaţia, transmite miercuri EFE.

Decizia finală, posibil după funeraliile fostului lider

Potrivit acestei surse neidentificate, citată de Fars, sesiunea finală a Adunării Experţilor - un organism compus din clerici care trebuie să aleagă liderul suprem - ar putea fi amânată până săptămâna viitoare, după ceremonia funerară organizată pentru fostul lider Ali Khamenei.

De asemenea, aceeaşi sursă a indicat că au fost prevăzute măsuri de securitate la cel mai înalt nivel posibil pentru desfăşurarea sesiunii finale.

Clădiri ale Adunării Experților, ținta unor atacuri

Marţi, mass-media iraniene au raportat despre un atac asupra unei clădiri a organismului din oraşul Qom, la o zi după ce sediul său din Teheran a fost, de asemenea, bombardat.

Adunarea Experţilor este un corp format din 88 de clerici care sunt aleşi prin vot la fiecare patru ani, ultimele alegeri având loc în martie 2024.

Conform prevederilor Constituţiei Republicii Islamice, acest organism are în prezent misiunea de a alege succesorul lui Khamenei.

Între timp, Iranul este condus, temporar, de un consiliu de conducere format din preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, şeful puterii judiciare, Golamhosein Mohseni Eyei şi un jurist al Consiliului Gardienilor Revoluţiei, ayatollahul Alireza Arafi.

Update 5

Israelul lovește Beirutul și bastioanele Hezbollah din Liban. Cel puțin 11 morți

Israelul a extins miercuri aria loviturilor sale asupra Libanului, vizând sectorul palatului prezidenţial din Beirut şi alte zone din sudul capitalei, precum şi bastioane ale mişcării şiite Hezbollah, atacuri soldate cu cel puţin 11 morţi, transmite AFP.

De luni, Israelul desfăşoară o campanie masivă de bombardamente în Liban, susţinând că vizează Hezbollah, ca represalii pentru atacurile asupra teritoriului israelian.

Hezbollah promite răzbunare pentru moartea lui Khamenei

Mişcarea şiită a promis să răzbune moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă într-un atac israeliano-american.

Miercuri, pentru prima dată, un atac israelian a lovit un hotel din Hazmieh, cartier creştin de la periferia capitalei libaneze, aproape de palatul prezidenţial şi numeroase misiuni diplomatice.

Imagini filmate de AFP arată clădirea hotelului Comfort grav avariată şi răniţi primind îngrijiri.

Periferia sudică a Beirutului, bastion al Hezbollah, a fost din nou vizată de bombardamente miercuri dimineaţă, după un ordin de evacuare al armatei israeliene.

La sud de capitală, în atacuri asupra zonelor rezidenţiale Aramun şi Saadiyat, care nu fac parte dintre bastioanele Hezbollah, şase persoane au fost ucise şi opt rănite, potrivit unui bilanţ preliminar al Ministerului Sănătăţii libanez.

Lovituri mortale și în estul Libanului

Loviturile au vizat de asemenea un imobil cu patru etaje din oraşul Baalbeck, în estul Libanului, unde Hezbollah este puternic implantat. Cinci persoane au fost ucise şi 15 rănite, iar în prezent se desfăşoară operaţiuni de căutare a trei persoane dispărute, după ce o parte a clădirii s-a prăbuşit, a transmis Agenţia naţională de informaţii (Ani).

Pe de altă parte, armata israeliană a cerut miercuri dimineaţă, pe X, locuitorilor să evacueze 'imediat' 13 oraşe şi sate din sudul Libanului înaintea loviturilor pe care urma să le execute împotriva Hezbollah.

Un anunţ similar vizase mai devreme alte 16 localităţi din sudul Libanului.

La rândul său, mişcarea şiită a procedat marţi la o serie de lovituri asupra Israelului, afirmând că a vizat mai ales baza navală de la Haifa, drept ripostă la loviturile israeliene împotriva periferiei sudice a Beirutului.

Bilanțul victimelor și impactul umanitar

Începând de luni, cel puţin 50 de persoane au fost ucise şi 335 rănite în bombardamentele israeliene asupra Libanului, potrivit bilanţului anunţat de Ministerul Sănătăţii înaintea loviturilor din noaptea de marţi spre miercuri.

Trei membri ai echipelor de salvare au fost ucişi în timp ce acordau asistenţă 'unor persoane rănite în explozii în districtul Tyr' (sud), a scris directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe X.

Potrivit autorităţilor libaneze, războiul a dus la strămutarea a peste 58.000 de persoane.

Armata israeliană a afirmat că va lovi Hezbollah până la dezarmarea acestuia. Pe lângă bombardamentele aeriene, armata declanşat marţi o incursiune terestră într-o zonă de frontieră din sudul Libanului.

Update 4

Israelul amenință succesorul lui Ali Khamenei: Orice lider iranian va fi o țintă

Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi "o ţintă" destinată asasinării, potrivit unui comunicat al biroului său, informează AFP.

"Orice lider numit de regimul terorist iranian va fi o ţintă neechivocă pentru eliminare", a afirmat Israel Katz.

Ordin pentru armată: pregătiri pentru acțiune

"Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească să acţioneze prin orice mijloace pentru a îndeplini această misiune", a adăugat el.

Funeraliile naţionale pentru Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de 36 de ani, vor începe miercuri seara şi vor dura trei zile, conform agenţiei de presă oficiale Irna.

"Începând cu ora 22:00 miercuri (18:30 GMT), credincioşii vor putea aduce un ultim omagiu trupului martirului ghid al naţiunii mergând la Marea Moschee Imam Khomeini" din Teheran, a declarat Irna, citând un comunicat al Consiliului islamic de coordonare a dezvoltării.

Khamenei va fi înmormântat la Mashhad

Ali Khamenei, ucis sâmbătă în atacuri israeliano-americane la vârsta de 86 de ani, urmează să fie înmormântat în oraşul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, de unde era originar.

Update 3

Oficial al Pentagonului: Eliminarea lui Ali Khamenei a fost o operațiune israeliană



Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit marţi "operaţiunilor israeliene" eliminarea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, reiterând că obiectivul "primar" al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene, potrivit France Presse.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politica de apărare, a fost audiat de Comisia pentru forţele armate din Senatul SUA.

SUA vizează capacitatea Iranului de a proiecta putere militară

Potrivit acestui responsabil numit de preşedintele Donald Trump, operaţiunile americane în Iran sunt centrate pe "capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară" împotriva SUA - în special împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu - dar de asemenea împotriva aliaţilor Statelor Unite în regiune şi "dincolo de aceasta".

Capacităţile vizate sunt "în principal forţele de rachete" ale Iranului, care - potrivit lui - "au crescut în mod semnificativ şi reprezintă o ameninţare", în timp ce marina iraniană a fost, de asemenea, vizată.

Senatorul Jack Reed, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru forţele armate din Senat, l-a întrebat de ce "primul obiectiv în această campanie a fost atacarea şi eliminarea (ayatollahului) Khamenei şi a liderilor-cheie ai regimului" în ofensiva declanşată sâmbătă.

Elbridge Colby a răspuns: "Acestea au fost operaţiuni israeliene".

Donald Trump sugerase încă de sâmbătă că SUA nu vizează o schimbare de regim în Iran, dar preşedintele american i-a îndemnat totuşi pe iranieni la revoltă în contextul înlăturării ayatollahului Khamenei.

Update 2

Israelul anunţă noi atacuri asupra centrelor de comandă din Teheran



Armata israeliană a anunţat miercuri că a atacat zeci de ţinte în Iran, inclusiv centre de comandă din Teheran, conform unui comunicat, citat de AFP.

"Cu puţin timp în urmă, Forţele Aeriene Israeliene, ghidate de serviciile de informaţii, au finalizat un alt val de atacuri care au vizat centrele de comandă ale regimului terorist iranian din Teheran", a precizat armata în comunicat.

Zeci de muniţii lansate asupra centrelor Securităţii Interne

"Ca parte a acestor atacuri, armata a lansat zeci de muniţii asupra centrelor de comandă ale Securităţii Interne", a adăugat comunicatul.

Sirenele de raid aerian au sunat în Israel înainte de lansările de rachete miercuri dimineaţă, dar nu au fost raportaţi răniţi, conform serviciilor de urgenţă.

În cursul nopţii, armata a lansat un "val de atacuri la scară largă" asupra Iranului, în urma unei ploi de rachete asupra teritoriului israelian.

Update 1

Canada face apel la respectarea regulilor de război

Premierul canadian Mark Carney a îndemnat miercuri "toate părţile" implicate în războiul declanşat de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului să respecte regulile internaţionale de angajament, notează AFP.

"Canada reafirmă că dreptul internaţional se aplică tuturor beligeranţilor", a declarat Carney, vorbind la Sydney, în Australia.

"Implorăm toate părţile, inclusiv Statele Unite şi Israelul, să respecte regulile internaţionale de angajament", a insistat el.

"Canada cheamă la o dezescaladare rapidă a ostilităţilor şi este gata să ajute la atingerea acestui obiectiv", a mai afirmat şeful cabinetului de la Ottawa.

Știre inițială

SUA pregătite să escorteze petrolierele în strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american, Donald Trump a declarat marţi că Marina SUA ar putea escorta petroliere "dacă este necesar" prin strâmtoarea Ormuz, paralizată în prezent de războiul din Orientul Mijlociu, notează AFP.

"Dacă este necesar, Marina americană va începe să escorteze petrolierele prin strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent ce se întâmplă, Statele Unite vor garanta LIBERUL CIRCUALŢIE A ENERGIEI ÎN LUME", a scris el într-o postare pe reţeaua sa Truth Social.