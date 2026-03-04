€ 5.0959
Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu
Data publicării: 11:52 04 Mar 2026

Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu
Autor: Dana Mihai

Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu

Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că poziția guvernului său față de conflictul din Orientul Mijlociu se rezumă la două cuvinte: "Nu războiului".

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat miercuri că poziţia executivului său faţă de conflictul armat din Orientul Mijlociu declanşat de atacurile Statele Unite şi Israelului împotriva Iranului se rezumă "la două cuvinte", care sunt "Nu războiului", sloganul devenit popular odată cu războiul din Irak din 2003, informează EFE.

Premierul spaniol invocă lecțiile războiului din Irak

Premierul spaniol a amintit că SUA "ne-au atras deja" în războiul din Irak din 2003, care a declanşat, în opinia sa, "cel mai mare val de nesiguranţă" din Europa după căderea Zidului Berlinului, într-o declaraţie în care a apărat poziţia guvenului pe care îl conduce faţă de actualul conflict armat din Orientul Mijlociu.

Acel război "care, teoretic, s-a spus atunci că se duce pentru a elimina armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein, a aduce democraţia şi a garanta securitatea globală", a afirmat premierul Sanchez, "a produs efectul opus", generând mai multă insecuritate, terorism şi afectând economia globală.

"Acesta a fost cadoul trioului din Azore către europenii de atunci: o lume mai nesigură", a concluzionat el în declaraţiile sale oficiale fără întrebări, făcând referire la foştii conducători George W. Bush (SUA), Tony Blair (Regatul Unit) şi Jose Maria Aznar (Spania).

Spania nu va fi „complice” la actualul conflict

Pedro Sanchez a mai afirmat că Spania nu va fi "complice la ceva rău pentru lume", cum este actualul război din Orientul Mijlociu, "doar de frica represaliilor din partea cuiva", făcând aluzie la ameninţările SUA de a întrerupe comerţul cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de conflict.

Referitor la actualul conflict, premierul Spaniei a estimat că trebuie să ne pregătim pentru posibilitatea "ca războiul să fie lung" şi a adăugat că guvernul pe care îl conduce va menţine aceeaşi poziţie "clară şi fermă" pe care o are faţă de Ucraina şi Fâşia Gaza şi care se traduce printr -"nu distrugerii dreptului internaţional care ne protejează pe toţi".

În acest sens, el a susţinut că guvernul analizează scenarii şi posibile măsuri pentru a ajuta gospodăriile, lucrătorii, întreprinderile şi persoanele independente pentru a atenua impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților se pregătește să aleagă liderul

"Avem capacitatea, precum şi voinţa politică, şi o vom face împreună cu agenţii sociali, aşa cum am făcut în timpul pandemiei, a crizei energetice sau, recent, a crizei tarifare", a adăugat premierul Spaniei.

Adresându-se cetăţenilor spanioli prinşi în conflict le-a comunicat că "pot fi siguri că îi vom ajuta şi că îi vom aduce acasă".

În regiune se află aproximativ 30.000 de spanioli - rezidenţi, turişti şi persoane care se deplasaseră în zonă din motive de muncă.

Marţi a revenit în Spania un prim grup de cetăţeni, în timp ce alţii părăsesc zona pe alte căi. 

Comentarii

