Gala CONAF 2026: Maria Țoghină, premiată la „Women in Economy"
Data actualizării: 22:25 03 Mar 2026 | Data publicării: 22:23 03 Mar 2026

Gala CONAF 2026: Maria Țoghină, premiată la „Women in Economy”
Autor: Alexandra Firescu

maria toghina Jurnalista Maria Țoghină. Sursa foto: Agerpres.

Jurnalista Maria Țoghină de la Radio România, realizatoarea emisiunii „Serviciul de noapte”, a fost premiată în această seară în cadrul Galei CONAF 2026 – „Women in Economy”.

Jurnalista Maria Țoghină a fost premiată în cadrul Galei CONAF 2026 – „Women in Economy”, care recompensează excelența în antreprenoriatul feminin. Distincția reprezintă un gest de recunoaștere a activității sale profesionale și a contribuției aduse mediului economic, prin abordarea unor teme de impact, vizând domeniile strategice ale economiei românești.

Maria Țoghină, în radioul public din '90

„Mulțumesc pentru un premiu special, pe care îl împart cu ascultătorii, invitații și colegii de la radio! Pentru că, împreună cu ei, reușesc să creez, în fiecare noapte de luni, pe frecvențele Radio România Actualități, un spațiu special al dialogului, bazat pe respect, profesionalism și emoție pozitivă! Este farmecul unic al sunetelor care răsună nu doar în noapte, ci și în inimi”, a declarat Maria Țoghină.

Maria Țoghină a intrat în radioul public în 1990 și, de-a lungul anilor, a pus pasiune și sens în proiectele sale, inclusiv în emisiuni devenite reper, precum „Serviciul de noapte” de la Radio România Actualități. Ea se remarcă prin profesionalism, credibilitate și capacitatea de a moderniza fără să sacrifice misiunea publică. 

Aceasta este prima și singura femeie care a condus Societatea Română de Radiodifuziune (2005–2010), în aproape 100 de ani de existență.

În mandatul său, Țoghină a reușit consolidarea instituției și a adus modernizare, deschidere și standarde. 

Ca profesor asociat la SNSPA, unde predă Managementul Instituțiilor Media, aceasta are o preocupare pentru viitor: să lase în urmă nu doar rezultate, ci și oameni mai bine pregătiți.

maria toghina
gala conaf
