Planul lui Zelenski pentru prezidențialele din Ucraina

Zelenski și-a reiterat planul din luna februarie, în care condiționa organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina de încetarea focului în războiul cu Rusia și de obținerea unor garanții de securitate. Totodată, liderul de la Kiev a spus și dacă va candida, din nou, la funcția de președinte.

Alegeri prezidențiale în Ucraina. Va mai candida Zelenski?

„Adevărata întrebare este: când putem avea alegeri? Cu siguranță vor fi după sfârșitul războiului, nu în timpul unui armistițiu temporar.

Și nu sunt deloc sigur că voi candida; voi vedea ce vor ucrainenii”, a spus Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru italienii de la Corriere della Sera.

Ucraina, pusă în plan secund?

Președintele ucrainean a abordat și ideea potrivit căreia conflictul declanșat de SUA și Israel în Iran va pune în plan secund războiul dus de Rusia în Ucraina în privința intereselor americane și europene.

„Desigur, este un risc. Dar sper ca această criză iraniană să rămână o operațiune limitată și să nu se transforme într-un război lung; știm din proprie experiență cât de sângeros riscă să fie”, a mai spus Zelenski.

El a adăugat că rămân valabile noi întâlniri trilaterale pentru discuții despre încetarea războiului în Ucraina, probabil la Geneva sau într-un alt loc din Europa.

„Nimeni nu a amânat următoarea întâlnire trilaterală cu americanii, nici măcar după atacul asupra Iranului, așa că cred că aceasta poate avea loc pe 5 sau 6 martie, așa cum era planificat. Poate că nu va fi la Abu Dhabi. Aș prefera Geneva, sau cel puțin Europa, pentru că războiul este pe continentul nostru. Dacă Rusia dorește o locație neutră, Austria, Vaticanul sau Turcia sunt potrivite. Sperăm să avem noi schimburi de prizonieri”, a mai spus Zelenski.

