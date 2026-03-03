Donald Trump: Iranienii sunt mulțumiți de ceea ce am făcut

Președintele american Donald Trump susține că iranienii din America sunt foarte mulțumiți de operațiunea americană împotriva Iranului.

„Atât de mulți oameni au spus mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Se vede asta pe străzile din Los Angeles”, a declarat Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit lui, în ultimele zile, au avut loc petreceri în Los Angeles, unde se află o numeroasă comunitate iraniano-americană.

„Adevărul este că oamenii sunt mulțumiți de ceea ce am făcut”, a mai spus Trump, afirmând și că oamenii din oraș au poze cu el la mitinguri: „Îmi văd poza; spun - oh, nu, e încă un protest. Și apoi am început să spun: Doamne, erau oameni foarte prietenoși”.

Donald Trump evocă rolul Iranului în războiul din Irak

În cadrul aceleași conferințe de presă, Trump a dat vina direct pe Iran pentru moartea și rănirea militarilor americani.

Nu este prima oară când face asta. Aceasta este o temă pe care Casa Albă o aduce în discuție de câteva zile, vorbind despre incidente precum ar fi bombardamente și răpiri care au avut loc încă din timpul războiului civil din Liban din anii 1980.

De această dată însă, Trump părea să se refere la un conflict mai recent: războiul american din Irak, care a început în 2003.

În timpul acelui conflict, Iranul a furnizat grupărilor de miliții proxy care acționau împotriva forțelor americane un tip de bombă artizanală plasată pe marginea drumului, cunoscută sub denumirea de „explosively formed penetrators” (EFP).

Deși el susține că acestea au reprezentat 95% din victimele americane, BBC scrie că acest lucru pare a fi o exagerare. Studiile ulterioare au sugerat că aceste tipuri de bombe au ucis cel puțin 196 de soldați americani și au rănit aproape 900, din aproape 4.500 de soldați uciși în total. Totuși, se știe că bombele respective erau extrem de letale și de multe ori au dus la amputări în rândul militarilor americani răniți.

De obicei, aceste bombe constau din cilindri metalici umpluți cu explozibili și metal concav care, în momentul detonării, se transformau în proiectili de mare viteză, care puteau penetra chiar și vehicule puternic blindate.





