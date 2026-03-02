Românii duși în Oman, în loc de Dubai, întorși în această seară din drumul spre aeroport. FlyDubai nu mai zboară spre casă

Așa s-a schimbat brusc viața turiștilor români. Inițial, informațiile au fost diverse, fără nicio legătură cu un conflict armat. O furtună de nisip a fost invocată sâmbătă, 28 februarie, când o aeronavă FlyDubai nu a mai aterizat în Dubai și a dus turiștii în Oman.

Fără vreun răspuns de la consulatul din Oman, câteva zeci de turiști așteaptă drumul spre casă, cu speranță și, în același timp, cu nesiguranță. Deși trebuiau să ajungă în România în 28 februarie, după ce zborul le-a fost deviat spre Oman, au primit bilete de întoarcere pentru 7 martie. Atunci le-a venit rândul - li s-a spus, fără prea multe explicații.

În această seară, au venit primele speranțe din Orientul Mijlociu. Mai multe companii au anunțat că vor efectua zboruri comerciale. Așa s-ar explica cum, brusc, turiștii din Oman au primit o notificare că pleacă acasă- ”flydubai va opera un număr limitat de zboruri în seara zilei de luni, 02 martie 2026”. Și-au făcut bagajele și au fugit în grabă. Era ora 22:00 în Oman când, ne spune Gabriela Ungureanu, au fost anunțați că pleacă acasă, la 23.30 să fie în fața hotelului. Așteptau să fie duși la aeroport, dar, din nou, au fost întorși din drum.

”În timp ce așteptam, ne-au spus că zborul care apăruse pentru seara asta a fost anulat. Situația rămâne incertă. Tot ce avem concret sunt biletele de pe 7 martie. Ne-am înregistrat la Consulatul din sultanatul Oman, însă nu au luat legătura cu noi. Nu avem răspuns din partea autorităților” ne-a mai spus Gabriela Ungureanu.

Situația este în dinamică, după cum precizează și compania, punând pe primul lor siguranța cetățenilor.