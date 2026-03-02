€ 5.0972
DCNews Stiri 3 avioane americane au fost doborâte din greșeală de apărarea anti-aeriană din Kuweit
Data actualizării: 15:37 02 Mar 2026 | Data publicării: 14:18 02 Mar 2026

3 avioane americane au fost doborâte din greșeală de apărarea anti-aeriană din Kuweit
Autor: Ioan-Radu Gava

trei avioane de lupta pe cer Foto: Unsplash

Conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu a dus și la evenimente mai puțin fericite, iar trei avioane militare americane au fost doborâte din greșeală de apărarea anti-aeriană din Kuweit.

Luni, 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagles americane care zburau în sprijinul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident aparent de foc prietenos, se arată pe siteul Centrului de Comandă al Statelor Unite ale Americii.

În timpul luptelor active - care au inclus atacuri din partea avioanelor iraniene, a rachetelor balistice și a dronelor - avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Americane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană.

CITEȘTE ȘI              -               Iranul atacă Cipru pentru a doua oară în ultimele ore / video

Toate cele șase echipaje au fost catapultate în siguranță, au fost recuperate în siguranță și se află într-o stare stabilă.

Kuweitul a recunoscut acest incident, iar americanii sunt recunoscători pentru eforturile forțelor de apărare kuweitiane și pentru sprijinul lor în această operațiune în curs de desfășurare.

Cauza incidentului este în curs de investigare.

CITEȘTE ȘI               -               Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avioane
sua
razboi
iran
kuweit
Comentarii

