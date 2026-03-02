3 avioane americane au fost doborâte din greșeală de apărarea anti-aeriană din Kuweit

Luni, 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagles americane care zburau în sprijinul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident aparent de foc prietenos, se arată pe siteul Centrului de Comandă al Statelor Unite ale Americii.

În timpul luptelor active - care au inclus atacuri din partea avioanelor iraniene, a rachetelor balistice și a dronelor - avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Americane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană.

Toate cele șase echipaje au fost catapultate în siguranță, au fost recuperate în siguranță și se află într-o stare stabilă.

Kuweitul a recunoscut acest incident, iar americanii sunt recunoscători pentru eforturile forțelor de apărare kuweitiane și pentru sprijinul lor în această operațiune în curs de desfășurare.

Cauza incidentului este în curs de investigare.

