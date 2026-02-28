€ 5.0953
DCNews Stiri Presa israeliană anunţă că Ali Khamenei a murit. Trupul său ar fi fost scos din ruinele palatului din Teheran
Data actualizării: 22:58 28 Feb 2026 | Data publicării: 21:47 28 Feb 2026

Presa israeliană anunţă că Ali Khamenei a murit. Trupul său ar fi fost scos din ruinele palatului din Teheran
Autor: Florin Răvdan

Ali Khamenei. Agerpres Sursa: Agerpres

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi murit. Conform presei israeliene, corpul său a fost găsit sub ruinele locuinţei sale din Teheran, bombardată în cursul zilei de sâmbătă de SUA şi Israel.

Informaţia, publicată de Jerusalem Post, vine ca urmare a spuselor unor oficiali israelieni de rang înalt. Khamenei era în fruntea Republicii Iran din 1989, după ce anterior fusese preşedinte al ţării, sub Ruhollah Khomeini, din 1981 până în 1989. 

Ali Khamenei avea 86 de ani. 

Donald Trump şi Benjamin Netanyahu au văzut o fotografie cu trupul liderului suprem iranian 

Două posturi de televiziune israeliene au relatat sâmbătă seara în termeni similari că o "fotografie cu cadavrul" liderului suprem iranian Ali Khamenei, despre care au spus că a fost ucis în atacul americano-israelian asupra Iranului, a fost arătată preşedintelui american Donald Trump şi prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, informează AFP.

"Înalţi oficiali israelieni au fost informaţi despre eliminarea lui Khamenei. Cadavrul său a fost recuperat din dărâmăturile complexului său", a relatat postul public de televiziune KAN.

Potrivit Canalului 12, "o fotografie cu cadavrul a fost arătată lui Netanyahu şi Trump". 

Purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a venit cu informaţii contradictorii la doar trei ore după ce apăruse informaţia conform căreia Ali Khamenei este în viaţă şi ar urma să difuzeze un discurs pentru poporul iranian.

EsmaIl Baghaei a transmis, conform BBC News, că "nu sunt în poziţia de a confirma" dacă membri din conducerea statului iranian sunt nevătămaţi după atacurile SUA şi Israel din Teheran şi alte oraşe. 

Cu doar câteva ore mai devreme, Abbas Araghchi, ministrul de Externe iranian, a transmis către NBC News, că liderul suprem Ali Khamenei este în viaţă "din căte ştiu eu", dar şi că "e posibil ca Iran să îşi fi pierdut unul sau doi comandanţi". 

khamenei
iran
lider suprem
