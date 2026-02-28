Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel

„În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinațiile din Israel și alte state din regiunea Orientului Mijlociu, din cauza evenimentelor care sunt în derulare în această zonă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), transmite următoarele recomandări cetățenilor români:

• Se recomandă tuturor cetățenilor români care au planificate călătorii către Statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict, să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

• Pasagerii care dețin bilete de avion către/dinspre destinațiile din regiune sunt sfătuiți să contacteze de urgență companiile aeriene pentru a verifica statusul zborului.

Menționăm că operatorul național TAROM, precum și alți operatori privați, au suspendat deja o serie de curse către aceste destinații din zonă.

• Compania Națională Aeroporturi București, oferă sprijin tehnic și logistic aeronavelor aflate în proces de repoziționare și monitorizează fluxurile de pasageri pentru a asigura asistența necesară celor afectați de anulări.

Totodată, invităm cetățenii să urmărească în timp real alertele emise de către Ministerul Afacerilor Externe și să se înregistreze prin intermediul platformelor consulare dacă se află deja în zonele de risc.

Siguranța și securitatea pasagerilor și a echipajelor de zbor rămân prioritatea absolută a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, a transmis Ministerul Transporturilor într-un comunicat de presă.

