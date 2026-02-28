€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
Data actualizării: 14:36 28 Feb 2026 | Data publicării: 14:33 28 Feb 2026

Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
Autor: Elena Aurel

asia india africa harta Sursa foto: Freepik, @artembruk

Ministerul Transporturilor a împărtășit câteva recomandări și măsuri privind siguranța pasagerilor aerieni în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu.

„În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinațiile din Israel și alte state  din regiunea Orientului Mijlociu, din cauza evenimentelor care sunt în derulare în această zonă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), transmite următoarele recomandări cetățenilor români:

• Se recomandă tuturor cetățenilor români care au planificate călătorii către Statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict, să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

• Pasagerii care dețin bilete de avion către/dinspre destinațiile din regiune sunt sfătuiți să contacteze de urgență companiile aeriene pentru a verifica statusul zborului.

Menționăm că operatorul național TAROM, precum și alți operatori privați, au suspendat deja o serie de curse către aceste destinații din zonă.

• Compania Națională Aeroporturi București, oferă sprijin tehnic și logistic aeronavelor aflate în proces de repoziționare și monitorizează fluxurile de pasageri pentru a asigura asistența necesară celor afectați de anulări.

Totodată, invităm cetățenii să urmărească în timp real alertele emise de către Ministerul Afacerilor Externe și să se înregistreze prin intermediul platformelor consulare dacă se află deja în zonele de risc.

Siguranța și securitatea pasagerilor și a echipajelor de zbor rămân prioritatea absolută a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, a transmis Ministerul Transporturilor într-un comunicat de presă. 

VEZI ȘI: Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Complexul lui Khamenei, distrus - LIVE TEXT

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
iran
statele unite ale americii
orientul mijlociu
ministerul transporturilor
sfaturi utile
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Publicat acum 29 minute
Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Publicat acum 45 minute
Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT
Publicat acum 7 ore si 13 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 24 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close