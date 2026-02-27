Conflictul cu Iranul și implicațiile pentru România: Avem toate motivele de îngrijorare / Analiza lui Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre situația tensionată din Orientul Mijlociu și a explicat că menținerea sau schimbarea regimului de la Teheran implică riscuri majore, având în vedere programul nuclear și potențialele consecințe internaționale.

Jurnalist România TV: „Intrăm într-o nouă eră? Începe un nou război?”

„Mi-e teamă că da, iar într-o nouă eră am intrat deja, din toate punctele de vedere. Toți marii lideri ai lumii ne anunță că vechea ordine mondială bazată pe reguli nu mai există. Asta a spus și cancelarul Merz ultima dată.

În privința războiului, da, avem toate motivele de îngrijorare. Pe de altă parte, situația este imposibil de rezolvat. Dacă nu încerci schimbarea regimului ayatollahilor din Iran, înseamnă că programul nuclear va continua. Dacă încerci să schimbi acest regim, care înțeleg că nu mai e atât de dorit de propriul popor, atunci poți provoca un cutremur mondial.

La intrarea în emisiune citeam că în marile piețe de la Teheran se adună din nou studenții. Știți că s-au mai adunat, au fost uciși 15.000 dintre ei, acum câteva săptămâni. Au fost împușcăți, torturați, arestați. Practic, s-a înăbușit în sânge o încercare de revoltă.

Înțeleg că ayatollahul este într-un loc secret. Cei mai intimi apropiați ai săi sunt duși la ayatollah cu sacul pe cap ca să nu vadă unde este locația ayatollahului, ca să nu existe o scurgere de informații.

Deci este o decizie foarte greu de luat și înțeleg că președintele Trump a luat-o deja. Dacă îi lași în pace, se naște bomba nucleară și nu știi unde o trimit, că nu-i reține nimic. Dacă încerci să intervii, poți provoca un cutremur global”, a spus Bogdan Chirieac.

Un eventual conflict cu Iranul ar putea afecta România

Potrivit analistului politic, un eventual conflict cu Iranul ar putea afecta și România, deoarece rachetele iraniene pot ajunge până în Europa, iar baza militară de la Kogălniceanu ar putea avea un rol logistic într-o posibilă intervenție americană.

„Aici, și România are de-a face. Președintele Băsescu ne spunea că iranienii au rachete, vectori care pot ajunge în Europa, deci și în România. Sunt 2.000 de kilometri. De altfel, baza de la Kogălniceanu poate sprijini logistic un eventual atac american asupra Iranului, deci avioanele de la Kogălniceanu sunt la două ore și ceva distanță de teatrul de operațiuni.

Am văzut că avioanele de alimentare americane, conform informațiilor de acum câteva zile, se află la Sofia. De altfel, Aeroportul Internațional Sofia a fost închis două zile, săptămâna trecută, fiindcă soseau acele avioane cisternă, uriașe, menite să aprovizioneze în zbor aviația de vânătoare americană.

Nu știm nimic despre Kogălniceanu, dar presupun că baza care este foarte bine pusă la punct este și ea pregătită pentru așa ceva.

Sigur că Rusia va fi alături de Iran, probabil că și China”, a spus Bogdan Chirieac.

„Avem toate motivele de îngrijorare cu tot ce se întâmplă”

Analistul politic a explicat că baza militară de la Kogălniceanu funcționează în baza parteneriatului cu SUA și NATO, iar deciziile privind utilizarea acesteia se iau prin colaborare diplomatică. De asemenea, analistul a explicat că România trebuie să fie activă și să ofere sprijin umanitar Israelului, cu care are legături foarte strânse.

Jurnalist România TV: „Când s-a semnat tratatul cu americanii, tuturor le era teamă că această bază, în caz de atac, va putea fi folosită pur și simplu și România nu are nimic de spus, nu poate să se opună”.

„Avem parteneriat cu Statele Unite și suntem și membri NATO, deci aici este vorba doar despre o solicitare diplomatică din partea Statelor Unite. Nu e vorba de mai mult.

Înțeleg că și noul ambasador american, Excelența Sa domnul Darryl Nirenberg, urmează să sosească în câteva zile. A depus jurământul ieri și urmează în câteva zile să sosească la București, ceea ce înseamnă că misiunea americană în România are și un șef legitim. Nu că deputy head of mission nu ar fi legitim, dar are un șef la cel mai înalt nivel diplomatic, nivel de ambasador.

Avem toate motivele de îngrijorare cu tot ce se întâmplă: război Rusia-Ucraina, război cu Iranul, plus că mai avem o datorie. Israelul e partener strategic și este țară soră cu România, ținând seama de nivelul populației israeliene de origine română, peste un milion de oameni, plus relațiile speciale dintre România și Israel. Deci și acolo putem ajuta. Cel puțin umanitar, România trebuie să fie în prima linie pentru Israel”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.



