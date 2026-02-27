Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în Maroc în 2019, cu o zi înainte să fie arestat

Pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein, care a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată, a încercat să cumpere un palat de milioane de dolari în Maroc, în anul 2019, cu o zi înainte de arestarea, conform documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA luna trecută.

Epstein a urmărit achiziționarea proprietății Bin Ennakhil din anul 2011, dar disputele cu vânzătorul privind prețul și aranjamentele de cumpărare au durat ani de zile.

Marele palat din cartierul luxos Palmeraie din Marrakech a fost descris ca o capodoperă arhitecturală, construită de 1.300 de meșteri cu sculpturi și mozaicuri ornamentate.

Epstein a semnat un transfer bancar de 14,95 milioane de dolari (11 milioane de lire sterline) pe 5 iulie 2019, cu o zi înainte de arestarea sa, în urma unui acord de cumpărare a companiei offshore care deținea proprietatea pentru 18 milioane de euro (13,3 milioane de lire sterline), scrie BBC.

Jeffrey Epstein ar fi vrut să cumpere acel palat pentru a fugi în Maroc

Conform documentelor publicate, transferul a fost ultima tranzacție financiară majoră a lui Epstein în perioada de dinaintea arestării sale de către autoritățile americane sub acuzația de trafic sexual, la întoarcerea sa în New York.

La trei zile după arestare, contabilul lui Epstein, Richard Kahn, a anulat transferul bancar, iar achiziția nu a fost în cele din urmă finalizată.

Marocul nu are niciun tratat de extrădare cu SUA, iar presa locală a speculat că una dintre motivațiile lui Epstein pentru a cumpăra proprietatea ar fi putut fi retragerea în țară pentru a evita arestarea, în cazul în care ar fi fost aduse noi acuzații împotriva sa.

Cu toate acestea, un fost asociat al lui Epstein, care a preferat să rămână anonim, a declarat că tranzacția arată că Epstein „nu avea nicio idee” despre arestarea sa iminentă.

Legăturile lui Epstein cu Marocul

Dosarele publicate, însă, nu conțin nicio referire la faptul că Epstein ar discuta despre Maroc drept ca un posibil refugiu de autoritățile americane. Legăturile lui Epstein cu Marocul datează cel puțin de la începutul anilor 2000. Virginia Giuffre, una dintre cele mai importante acuzatoare ale sale, a povestit în memoriile sale cum a fost dusă cu avionul la Tanger de către Epstein și Ghislaine Maxwell pentru a inspecta designul interior al mai multor proprietăți de lux.

La acea vreme, Epstein ar fi vrut să reproiecteze părți din casa sa de pe insulă în stil marocan. Totodată, este cunoscut faptul că în 2002, Epstein a participat la nunta regelui marocan Mohammed cu Maxwell, fiind invitat de fostul președinte american Bill Clinton.

Conexiunile lui Epstein

Epstein a fost condamnat în Statele Unite pentru acțiuni sexuale cu minori în 2008, iar după eliberarea sa din arest la domiciliu în 2010, interesul său pentru Maroc pare să fi crescut.

Dosarele publicate par să arate că, în același an, Epstein i-a cerut fostului ministru laburist Peter Mandelson din Marea Britanie să-i găsească un asistent care să-i poată „găsi o casă în Marrakech”.

Documentele detaliază modul în care Epstein a efectuat vizite periodice în Maroc începând cu anul 2012, stând în exclusivistul cartier Palmeraie, care găzduiește o comunitate bogată de expatriați, inclusiv pe Jabor al Thani din familia regală qatară, un apropiat pe care l-a descris drept „fratele său arab”.





