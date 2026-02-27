Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...

"Am avut bucuria de a participa la conferința de alegeri a Biroului Executiv al organizației PES Activists Sector 2 – un moment important pentru o echipă puternică, unită și hotărâtă să construiască mai mult pentru comunitate.

Am regăsit aici o organizație solidă și pregătită să ducă mai departe proiecte care contează pentru oameni, contribuind la rolul PES Activists în România - acela de a aduce mai aproape valorile social-democrate europene de comunitățile locale, de a crea punți între generații și de a transforma ideile în inițiative concrete. Prin energia și determinarea lor, activiștii PES contribuie direct la consolidarea unei mișcări moderne, conectate la nevoile reale ale cetățenilor.

Îl felicit pe această cale pe președintele #PSDSector2, Rareș Hopincă, și apreciez activitatea coordonatorului #PESActivists în România, Victor Negrescu, și a secretarului general, Janina Sitaru, care dezvoltă această organizație la nivel național.

Felicitări echipei conduse de Alina Niculescu și mult succes în mandatul care începe", a precizat senatorul PSD.