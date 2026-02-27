€ 5.0953
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
Data publicării: 13:18 27 Feb 2026

Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, s-a aflat la conferința Biroului Executiv al organizației PES Activists Sector 2, moment important pentru o echipă puternică, unită și hotărâtă să construiască mai mult pentru comunitate.

"Am avut bucuria de a participa la conferința de alegeri a Biroului Executiv al organizației PES Activists Sector 2 – un moment important pentru o echipă puternică, unită și hotărâtă să construiască mai mult pentru comunitate.

Am regăsit aici o organizație solidă și pregătită să ducă mai departe proiecte care contează pentru oameni, contribuind la rolul PES Activists în România - acela de a aduce mai aproape valorile social-democrate europene de comunitățile locale, de a crea punți între generații și de a transforma ideile în inițiative concrete. Prin energia și determinarea lor, activiștii PES contribuie direct la consolidarea unei mișcări moderne, conectate la nevoile reale ale cetățenilor.

Vezi și: Robert Cazanciuc, la patru ani de la invadarea Ucrainei: Un apel la solidaritate, empatie și responsabilitate

Îl felicit pe această cale pe președintele #PSDSector2, Rareș Hopincă, și apreciez activitatea coordonatorului #PESActivists în România, Victor Negrescu, și a secretarului general, Janina Sitaru, care dezvoltă această organizație la nivel național.

Felicitări echipei conduse de Alina Niculescu și mult succes în mandatul care începe", a precizat senatorul PSD.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

