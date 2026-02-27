Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

Pe 2 martie, Marte își începe tranzitul în semnul Peștilor, unde va rămâne până pe 9 aprilie. Trebuie menționat că acest tranzit va fi unul cu impact pentru că se va implica în configurația Eclipsei de Lună/Lunii Pline din Fecioară(3 martie) și va avea un rol în desfășurarea retrogradării lui Mercur în același semn.

În astrologie, Marte reprezintă energia masculină, lupta, acțiunea, motivația, curajul, pasiunea, dar și impulsivitatea, agresivitatea, nerăbdarea și furia. Arhetipul Peștilor este cel al dizolvării, inspirației, al compasiunii, dar și al haosului, dependenței și iluziei.

Când Marte intră în Pești, devenim mai nesiguri de luptele pe care le ducem sau ne alegem unele care nu ne aduc neapărat beneficii. Vom lupta pentru idealuri.

Cei mai afectați de acest tranzit vor fi cei cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești.

Despre efectele lui Marte în Pești și cele mai influențate zodii, ne va aduce explicații complete astrologul Daniela Simulescu, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 27 februarie, începând cu ora 17.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.