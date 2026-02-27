€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Lifestyle Horoscop Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Data publicării: 13:26 27 Feb 2026

EXCLUSIV Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

corabie ape tulburi peisaj Sursă foto: Freepik

Astrologul Daniela Simulescu ne oferă cele mai importante detalii despre tranzitul lui Marte din Pești.

Pe 2 martie, Marte își începe tranzitul în semnul Peștilor, unde va rămâne până pe 9 aprilie. Trebuie menționat că acest tranzit va fi unul cu impact pentru că se va implica în configurația Eclipsei de Lună/Lunii Pline din Fecioară(3 martie) și va avea un rol în desfășurarea retrogradării lui Mercur în același semn.

Citește și Eclipsă de Lună pe 3 martie. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate

În astrologie, Marte reprezintă energia masculină, lupta, acțiunea, motivația, curajul, pasiunea, dar și impulsivitatea, agresivitatea, nerăbdarea și furia. Arhetipul Peștilor este cel al dizolvării, inspirației, al compasiunii, dar și al haosului, dependenței și iluziei.

Când Marte intră în Pești, devenim mai nesiguri de luptele pe care le ducem sau ne alegem unele care nu ne aduc neapărat beneficii. Vom lupta pentru idealuri.

Cei mai afectați de acest tranzit vor fi cei cu marcaj mutabil: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești.

Despre efectele lui Marte în Pești și cele mai influențate zodii, ne va aduce explicații complete astrologul Daniela Simulescu, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 27 februarie, începând cu ora 17.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
marte in pesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cutremur economic în România, o adevărată undă de șoc: Peste 5000 de firme au dispărut în ianuarie!
Publicat acum 25 minute
Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 32 minute
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Publicat acum 32 minute
Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Publicat acum 33 minute
Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close