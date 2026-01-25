Astăzi ne luăm la revedere de la Neptun în Pești. Acest tranzit, început în 2012, a schimbat lumea. În primul rând, ne-a conectat cu lumea virtuală, ne-a înlesnit dezvoltarea pe plan spiritual, însă ne-a provocat limitele și ne-a adus un ocean de confuzie chiar și în acele domenii logice și clare.

Tot astăzi, Luna tranzitează semnul Berbecului, semn că nu putem lăsa ziua să treacă fără a ne implica în multiple activități.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Berbec

S-ar putea să te răzgândești foarte des. Chiar și atunci când este vorba de unele decizii minore sau activități superficiale. În plus, vei fi destul de influențabil.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Taur

Există riscul să preiei prea multe responsabilități care să nu te lase deloc să te bucuri de această zi. Astrele îți recomandă să fii mult mai analitic.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Gemeni

S-ar putea ca unele întâlniri cu prietenii să nu îți priască prea mult. Însă, nu este cazul să spui lucruri pe care le vei regreta ulterior. Mâine poate îți trec supărările.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Rac

Ceri prea mult de la tine. Încerci să găsești formula perfectă prin care să le faci pe plac tuturor, dar îți vei da seama că nu există deloc așa ceva.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Leu

Astrele îți recomandă să nu stai prea mult pe gânduri. Să nu pierzi timp prețios cu tot felul de scenarii. Ci mai degrabă să trăiești aici și acum.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Fecioară

De cele mai multe ori, tu singur îți complici programul. Nu te pune nimeni să alergi după mai mulți iepuri. Încearcă să fii mai selectiv cu activitățile.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Balanță

Faci tot posibilul să eviți chestiunile care nu îți convin. Dar partenerul nu vrea să fugiți sau să mai amânați unele discuții destul de importante.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Scorpion

O zi bună pentru a te ocupa de gospodărie. Și poate ceri ajutorul. Familiei sau unor prieteni. Însă, nu este cazul să faci reproșuri celor dragi pentru că nu gândesc așa ca tine.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Săgetător

Poți afla lucruri despre familie, la care nu te-ai fi gândit niciodată. Dar, desigur, nu este cazul să te panichezi. Relația cu copiii poate fi îmbunătățită.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Capricorn

Vrei să le faci pe plac oamenilor dragi. Deci, vei scoate bani din buzunar pentru aceștia. Unii dintre voi s-ar putea să fie mai generoși decât ar trebui.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Vărsător

Indiferent de etapa în care te afli, astrele îți oferă posibilitatea de a alege. Activitățile, drumurile pe care le face, oamenii care vor fi în preajma ta.

Horoscop 25 ianuarie 2026 Pești

Odihna este prioritară. Dar asta nu înseamnă că nu poți participa cu familia sau oamenii cei mai apropiați la un eveniment distractiv.